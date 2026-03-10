CNRM : La loi attaquée devant le Conseil constitutionnel

La loi portant création du Conseil National de Régulation des Médias (CNRM) fait face à une nouvelle offensive juridique. Les députés du groupe parlementaire Takku Wallu Sénégal, rejoints par des élus non inscrits, ont introduit un recours en inconstitutionnalité contre la loi n°07/2026, qui fixe les règles d’organisation et de fonctionnement de cette nouvelle instance de régulation des médias.







C’est dans l’après-midi que Maître Cheikh Ahmadou Ndiaye, avocat à la Cour, s’est présenté au greffe du Conseil constitutionnel pour y déposer la requête des parlementaires. Il agissait au nom et pour le compte Me Aïssata Tall Sall et de 22 autres députés à l’Assemblée nationale. Un recours qui constitue un nouveau rebondissement dans le feuilleton judiciaire et politique autour du CNRM, dont la loi fondatrice suscite depuis son adoption de vives contestations au sein de l’opposition et des acteurs du secteur médiatique.

