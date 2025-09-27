Ziguinchor : le marché Tilène rouvre ses portes, sept ans après un incendie

Après de longues années d’attente, le marché Tilène de Ziguinchor sera enfin inauguré le jeudi 2 octobre 2025, sous la présidence du ministre du Commerce. Une étape symbolique pour les habitants, mais surtout pour les commerçants, qui avaient récemment manifesté pour réclamer la réouverture de ce haut lieu du commerce local.



Ce marché emblématique avait été détruit par un incendie en 2018, plongeant de nombreuses familles dans la précarité. Sept ans plus tard, sa reconstruction marque le début d’un nouveau chapitre pour l’économie locale.

La modernisation des infrastructures vise à offrir un meilleur cadre de travail aux commerçants et à relancer les activités commerciales dans la région. Le marché Tilène ambitionne de redevenir un carrefour d’échanges et de dynamisme économique au cœur de Ziguinchor.