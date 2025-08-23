Ziguinchor : l’arrestation surprise du porte-parole du MFDC, Hamidou Djiba, secoue la Casamance

Une opération menée dans le plus grand secret par la gendarmerie nationale vient de mettre aux arrêts une figure centrale du Mouvement des forces démocratiques de la Casamance (MFDC). Selon les informations rapportées par L’Observateur, c’est Hamidou Djiba, porte-parole de la section Mangoucourou du mouvement séparatiste, qui a été interpellé il y a quelques jours à Ziguinchor.











Une arrestation sans éclat, mais hautement stratégique









Pas de sirènes, pas de vacarme : l’opération a été conduite avec une discrétion millimétrée. Pourtant, elle vise un personnage bien connu des habitants de la région et des réseaux sociaux. Hamidou Djiba s’était en effet bâti une notoriété numérique à travers ses prises de parole sur YouTube et d’autres plateformes, où ses vidéos critiques et ses diatribes contre les autorités circulaient largement.







Les propos du séparatiste, jugés « provocateurs » par des sources contactées par L’Observateur, lui auraient valu une surveillance étroite. « Il a commis des actes délictuels, usant d’un ton provocateur, tout en prétendant représenter les intérêts du mouvement séparatiste », confient des sources sécuritaires.











Direction Dakar pour enquête approfondie









D’après les révélations de L’Observateur, des dispositions ont déjà été prises pour son transfèrement express vers la Section de recherches de Colobane, à Dakar. Objectif : pousser plus loin l’enquête sur les véritables motivations et réseaux de l’homme qui, depuis des années, se pose en relais du MFDC.







Si les motifs exacts de son arrestation n’ont pas encore été officiellement communiqués, certaines pistes évoquent des soupçons liés à « une atteinte à la sécurité nationale ».

