Ziguinchor : Mamadou Lamine Diallo s’est rendu chez la mère de Sonko

Au lendemain de la libération de Bassirou Diomaye Faye et d’Ousmane Sonko, le candidat de la coalition Tekki 2024 s’est rendu à Ziguinchor pour rencontrer la mère du leader de Pastef. À son domicile, Mamadou Lamine Diallo a dénoncé la politique telle que pratiquée au Sénégal. Ce qui aurait conduit à l’en croire, à l’emprisonnement de Sonko.





« L’animosité en politique n’en vaut pas la peine. Sans quoi, ce n’est que désillusion, déception extrême et la honte totale », laisse-t-il entendre.





S’adressant à la mère du leader de Pastef, le candidat à la présidentielle a loué le calme olympien observé par cette dernière durant le séjour carcéral de son fils.





« Vous avez une victoire. Donc c’est une fierté pour moi de voir mon jeune frère Ziguinchorois et Casamançais, retrouver la liberté » témoigne le candidat de « Tekki 2024 ».





Après avoir religieusement écouté son hôte, la mère de Sonko dans un discours court, témoigne, elle aussi, de l'humanisme de Mamadou Lamine Diallo. Elle rappelle : « je suis contente de votre visite. Je rappelle qu’en 2017, l’année du décès de ma fille, il est venu présenter ses condoléances et m’a beaucoup assisté durant ces moments durs. Mon fils Ousmane Sonko m’a toujours dit du bien sur Mamadou Lamine Diallo. C’est pourquoi je l’ai considéré comme l’aîné des jeunes. Il fait partie de la famille. Chacun a sa vision de la gestion des affaires publiques. Je prie pour le meilleur pour notre pays. Je vous remercie de cette marque de reconnaissance », conclut-elle.