Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte


Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte
À l’occasion de la cérémonie traditionnelle de levée des couleurs, le Maire de Notto Diobasse, M. Alioune Sarr, a livré un discours d’une forte portée symbolique et politique, appelant à l’unité, à la discipline et à l’engagement collectif pour bâtir une commune modèle au Sénégal.
Dans une atmosphère solennelle marquée par la présence de l’autorité administrative, des chefs de villages, des guides religieux et des populations, le Maire a rappelé la signification profonde du drapeau national, symbole vivant de la Nation, de l’unité et de la souveraineté.
 
UN MESSAGE AUTOUR DES VALEURS RÉPUBLICAINES
 
Dans un discours empreint de gravité, le Maire a insisté sur le rôle du drapeau comme incarnation de l’histoire, des sacrifices et des ambitions du peuple sénégalais. Il a appelé les citoyens à être dignes de ce symbole et à incarner un Sénégal de paix, de travail et de progrès.
Il a également rendu hommage à l’État, représenté par Madame le Sous-Préfet, ainsi qu’aux chefs de villages et religieux, piliers de la stabilité sociale.
 
NOTTO DIOBASSE SMART CITY AU CŒUR DE LA VISION
 
Le discours a pris une dimension stratégique avec la mise en avant du projet Notto Diobasse Smart City, présenté comme un levier majeur de transformation territoriale. Le Maire a rappelé que la commune a fait un choix clair : celui du travail, de la vision et de l’action.
Objectif : faire de Notto Diobasse un modèle national d’industrialisation, de développement local et de prospérité partagée.
 
UN APPEL DIRECT AUX POPULATIONS
 
Le Maire a insisté sur les conditions indispensables à la réussite :
- implication de chaque citoyen
- respect des règles et de l’autorité
- préservation du foncier
- unité et responsabilité collective
« Notre force, c’est notre capacité à avancer ensemble ».
 
La cérémonie du 04 avril 2026 aura été un moment de mobilisation collective et une déclaration de vision pour l’avenir du Sénégal.
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Lundi 6 Avril 2026
Dakaractu



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