Grève illimitée des transporteurs : Ces points qui bloquent les négociations avec le ministère de tutelle

Le bras de fer entre les syndicats de transporteurs et le ministère de tutelle n’est pas près de prendre fin. Après plusieurs jours de grève, aucune issue ne se profile à l’horizon. Le ministre refuse de céder sur les points de revendications, contraignant les syndicats à reconduire leur mot d’ordre jusqu’à nouvel ordre.







Sur la question du transport irrégulier, la position syndicale est tranchée. En effet, le dossier ne nécessite pas la mise en place d’une commission. Une fin de non-recevoir que les grévistes opposent à toute tentative de dilatoire de la part des autorités.







Parmi les points de blocage soulevés, la mesure d’interdiction de circuler la nuit fait aussi l'objet d’une vive contestation. Selon les syndicats, loin de réduire la mortalité sur les routes, cette mesure a produit l’effet inverse : alors que le nombre de décès annuels était inférieur à 600 avant son entrée en vigueur, il dépasse désormais les 800. Un bilan accablant qui, selon eux, démontre l’inefficacité totale du dispositif.







Sur le dossier des minicars, appelés Cheikhou Chérifou, le ministère a confirmé que, à l’exception de Thiès et Fatick dont les véhicules continuent de dépendre du Centre technique de Dakar, toutes les autres régions pourront désormais effectuer leur visite technique localement.

