Le théâtre Saint-Louisien en deuil: Adja Ndella Pène, figure emblématique de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu

Le monde culturel de Saint-Louis est en deuil suite à la disparition de Adja Ndella Pène, ancienne membre du célèbre groupe Bara Yeggo, ce dimanche. Elle laisse derrière elle le souvenir d’une artiste engagée, profondément enracinée dans les valeurs de la vieille cité.



Comédienne de talent, elle s’était imposée au fil des années comme une figure emblématique de la scène culturelle saint-louisienne. Respectée de tous, elle incarnait à la fois la mémoire vivante et l’authenticité d’un théâtre local dont elle fut l’une des grandes ambassadrices.



C’est dans le téléfilm culte « Bara Yeggo » que le grand public avait appris à la connaître et à l’apprécier. Aux côtés de Marie Madeleine Diallo, El Hadji Mansour Seck, Alioune Badara Diagne et Daouda Guissé, elle avait livré une prestation qui restera gravée dans les mémoires.