MBACKE - Décès de Cheikh Bara Guèye, maire de Darou Nahim et ancienne tête de liste de Benno Bokk Yaakar

Cheikh Bara Guèye, maire de la commune de Darou Nahim, est décédé ce samedi à Dakar, a-t-on appris de sources concordantes. Cheikh Bara. avait été la tête de liste de la coalition Benno Bokk Yaakar (BBY) lors des élections législatives de 2022. Figure locale influente, il était également connu pour son engagement politique aux côtés de l’ancien régime et son statut de grand producteur agricole.
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