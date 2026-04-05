Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam

La communauté mouride est en deuil. El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam et Khalife de El Hadji Cheikhou Mbacké, a été rappelé à Dieu ce samedi 4 avril 2026. L’annonce a été faite par la communauté mouride et la famille de Mame Cheikh Anta Mbacké Darou Salam.
La levée du corps et l’inhumation sont prévues ce dimanche 5 avril 2026 à 17h00 au cimetière de Darou.
Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, à la communauté mouride et à l’ensemble des talibés.
Autres articles
-
« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...
-
Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé
-
Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.
-
Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités
-
Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026