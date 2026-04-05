Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam

La communauté mouride est en deuil. El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam et Khalife de El Hadji Cheikhou Mbacké, a été rappelé à Dieu ce samedi 4 avril 2026. L’annonce a été faite par la communauté mouride et la famille de Mame Cheikh Anta Mbacké Darou Salam.



La levée du corps et l’inhumation sont prévues ce dimanche 5 avril 2026 à 17h00 au cimetière de Darou.







Dakaractu présente ses sincères condoléances à la famille éplorée, à la communauté mouride et à l’ensemble des talibés.

