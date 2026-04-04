Retour apres le defilé: Trafic perturbé à la sortie de Thiès après un accident dans l’autre sens

Au retour du défilé, un grave accident de la circulation a été constaté sur l’axe reliant Dakar à Aéroport International Blaise Diagne, impliquant un camion chargé de farine qui s’est complètement renversé sur le côté droit de la chaussée. Selon les premières constatations, le chauffeur avait déjà été évacué lorsque les secours, notamment les sapeurs-pompiers revenant de Thiès, sont arrivés sur les lieux et ont immédiatement porté assistance. Une autre victime, présentant des blessures apparentes jugées graves, a été prise en charge et évacuée en urgence. Si, heureusement, aucun autre véhicule n’a été impliqué dans le renversement, l’accident reste préoccupant par sa violence. Les circonstances exactes restent à élucider, et nous y reviendrons.