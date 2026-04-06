Analyse complète et nuancée du bilan des deux ans du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal: Entre réformes, gouvernance, défis et perspectives

" L’élection de Bassirou Diomaye Faye à la magistrature suprême du Sénégal a marqué une rupture majeure dans l’histoire politique du pays. Porté par une dynamique populaire forte et un discours axé sur la souveraineté, la transparence et la justice sociale, son accession au pouvoir a suscité d’immenses attentes.

Deux ans après son arrivée à la tête de l’État, il apparaît essentiel d’évaluer son action à travers un prisme objectif, en tenant compte à la fois des avancées réalisées et des défis persistants. Ce bilan s’inscrit dans un contexte national et international complexe, marqué par des tensions économiques, des mutations géopolitiques et des aspirations sociales croissantes.

Une transition politique sous haute attente

L’arrivée au pouvoir de Bassirou Diomaye Faye s’est opérée dans un climat de forte mobilisation citoyenne. Elle traduisait une volonté de changement profond, notamment face à une gouvernance perçue par une partie de la population comme insuffisamment inclusive.

Les attentes étaient multiples :

• une lutte rigoureuse contre la corruption,

• une meilleure redistribution des richesses, une réforme des institutions,

• et une amélioration tangible des conditions de vie. Cette pression populaire a constitué à la fois un levier et une contrainte pour le nouveau pouvoir, appelé à produire des résultats rapides dans un environnement contraint.

Réformes institutionnelles et gouvernance

L’un des axes prioritaires du mandat a été la réforme des institutions. Le gouvernement a engagé plusieurs initiatives visant à renforcer la transparence et la reddition des comptes.

Des audits ont été lancés dans différentes structures publiques, accompagnés d’une volonté affichée de moraliser la gestion des affaires publiques. Dans le même temps, des efforts ont été entrepris pour consolider l’indépendance du système judiciaire, bien que ces réformes restent encore en cours de consolidation.

Sur le plan de la gouvernance, l’exécutif a tenté d’instaurer une plus grande proximité avec les citoyens. La communication institutionnelle a été réorientée vers davantage de transparence, même si certains observateurs estiment que des marges de progression subsistent.

Un bilan économique contrasté

Sur le plan économique, les deux premières années du mandat présentent un bilan nuancé. Le Sénégal a évolué dans un contexte international marqué par des incertitudes économiques, notamment liées aux fluctuations des marchés et aux tensions géopolitiques.

Malgré cela, des efforts ont été déployés pour maintenir la stabilité macroéconomique et attirer les investissements. Les secteurs des infrastructures, de l’énergie et des transports ont bénéficié d’une attention particulière. La gestion des ressources naturelles, notamment le pétrole et le gaz, a constitué un enjeu stratégique majeur. Le gouvernement a affiché sa volonté d’assurer une exploitation plus équitable et bénéfique pour la population, bien que les retombées concrètes restent encore attendues à grande échelle.

Politiques sociales : entre ambition et limites

Les politiques sociales ont occupé une place centrale dans le programme présidentiel. L’emploi des jeunes, en particulier, a été identifié comme une priorité. Des initiatives ont été lancées pour soutenir l’entrepreneuriat et favoriser l’insertion professionnelle. Toutefois, le chômage demeure un défi important, en particulier dans les zones urbaines.

Dans les domaines de l’éducation et de la santé, des investissements ont été réalisés pour améliorer les infrastructures et l’accès aux services. Néanmoins, les besoins restent considérables, et les résultats visibles à court terme demeurent limités.

Diplomatie et repositionnement international

Sur la scène internationale, le Sénégal a adopté une posture plus affirmée. Sous l’impulsion de Bassirou Diomaye Faye, le pays a cherché à renforcer sa souveraineté tout en diversifiant ses partenariats.

Cette stratégie s’est traduite par un rééquilibrage des relations avec les partenaires traditionnels et une ouverture accrue vers de nouveaux acteurs, notamment en Afrique et dans le Sud global. Le Sénégal continue par ailleurs de jouer un rôle actif dans les organisations régionales et internationales, consolidant ainsi son image de pays stable et influent en Afrique de l’Ouest.

Sécurité et stabilité : une vigilance constante

Bien que le Sénégal demeure l’un des pays les plus stables de la région, il n’est pas à l’abri des menaces sécuritaires qui affectent le Sahel.

Le gouvernement a pris des mesures pour renforcer la sécurité intérieure, notamment par une meilleure coordination des forces de défense et de sécurité. La prévention de la radicalisation et la lutte contre les trafics illicites figurent également parmi les priorités. Cette vigilance constante contribue à préserver la stabilité du pays, essentielle pour le développement économique et social.

Défis politiques et contraintes structurelles

Le mandat de Bassirou Diomaye Faye n’a pas été exempt de difficultés. Sur le plan politique, il a dû composer avec une opposition active et parfois critique quant au rythme des réformes.

Par ailleurs, les contraintes structurelles, telles que le poids de la dette, les inégalités sociales et les limites des infrastructures, continuent de freiner la mise en œuvre de certaines politiques publiques. Ces défis soulignent la complexité de la gouvernance dans un contexte de fortes attentes populaires.

Perception populaire : entre espoir et impatience

Deux ans après son élection, la perception du président au sein de la population reste contrastée. Une partie des citoyens continue de soutenir les réformes engagées et de croire en la vision portée par le chef de l’État.

Cependant, d’autres expriment une certaine impatience face à la lenteur des changements concrets, notamment en matière de conditions de vie.

Cette dualité reflète les tensions inhérentes à toute phase de transition politique.

Perspectives d’avenir

Les prochaines années seront déterminantes pour le mandat de Bassirou Diomaye Faye. La consolidation des réformes engagées, l’amélioration des performances économiques et la réponse aux attentes sociales constitueront des enjeux majeurs.

Le succès de cette gouvernance dépendra en grande partie de la capacité du gouvernement à transformer ses ambitions en résultats tangibles, tout en maintenant un dialogue constructif avec les acteurs de la société.

FAQ

Quel est le principal objectif du président Bassirou Diomaye Faye ?

Renforcer la souveraineté nationale et améliorer la gouvernance.

Le bilan économique est-il positif ?

Il est mitigé, avec des avancées mais aussi des défis persistants.

Quelles sont les priorités sociales ?

L’emploi des jeunes, l’éducation et la santé.

Le Sénégal est-il stable ?

Oui, globalement, malgré des défis régionaux.

Quelles critiques sont formulées ?

Principalement sur la lenteur des réformes.

Quelles sont les perspectives ?

Un approfondissement des réformes et une consolidation des acquis.

Conclusion

Le bilan des deux ans de Bassirou Diomaye Faye à la tête du Sénégal met en lumière une phase de transition marquée par des ambitions fortes et des résultats encore en construction. Entre volonté de rupture, contraintes structurelles et attentes élevées, ce mandat s’inscrit dans une dynamique complexe mais porteuse d’espoir. L’avenir dira si les fondations posées permettront d’aboutir à une transformation durable du pays".

Boubacar Ly

Président du mouvement Les Vrais Acteurs du Renouveau

Conseiller Municipal à Thiès Nord

École de Guerre économique EGE- Rabat