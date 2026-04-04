Fête du 4 avril: le président Diomaye zapppe les maires de Thiès

Les maires de Thiès qui se sont tous mobilisés pour la célébration de la fête de l’Indépendance ce samedi 04 avril 2026, ont été complètement zappés par le président Diomaye Faye. Lors son discours, le chef de l’État a adressé ses félicitations à l''armée notamment aux officiers supérieurs par rapport à la belle organisation de cette fête.

Toutefois, il a oublié de mentionner dans son discours les maires de Thiès à savoir Thiès Ville et les autres maires tels Thiès-Nord, Thiès-Est et Thiès-Ouest.

Certains espérent d'ailleurs que le chef de l’État va sans doute saisir d'autres occasions, notamment les cérémonies de cet après-midi pour parler des maires qui ont eux aussi participé à l'organisation de la fête.

En attendant, chacun y va de son commentaire dans la cité du rail...