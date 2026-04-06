Marche du 8 avril : Le FDR apporte son soutien à l’initiative du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT)

Le Front pour la Défense de la République (FDR) a exprimé, dans une déclaration signée ce 6 avril 2026 à Dakar, sa solidarité pleine et entière avec le monde du travail, à la veille d’une grande marche nationale organisée par le Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT).







Prévue pour le 8 avril 2026, cette marche vise à protester contre le « non-respect du Pacte national de stabilité sociale (PNSS) », signé entre le gouvernement, les syndicats et le patronat. Les organisateurs entendent également dénoncer les pratiques abusives et les politiques qu’ils jugent antisociales, fustiger l’inaction gouvernementale face à la hausse du coût de la vie et à l’érosion du pouvoir d’achat, et réclamer le respect des droits des travailleurs. Le FSDT avait, à plusieurs reprises, interpellé les autorités avant de se résoudre, de guerre lasse, à déposer un préavis de grève générale.







Le FDR situe cette mobilisation dans un contexte qu’il qualifie de crise financière sans précédent, imputée au « populisme et à l’incompétence du régime Pastef ». Le FDR rappelle les chiffres de l’ANSD: « un taux de chômage qui a atteint 24 % en milieu urbain et 30 % en milieu rural, tandis que la croissance économique hors hydrocarbures a reculé en 2025. Le secteur du BTP et le monde rural sont également pointés comme sinistrés. »



Rejetant mesures d’austérité annoncées le 3 avril 2026 par le Premier ministre, le FDR appelle toutes les forces politiques, sociales et républicaines à faire converger leurs luttes pour, selon ses termes, « dresser un rempart robuste face aux dérives du régime Pastef » et soutenir activement la marche du FSDT.

