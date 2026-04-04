Fête de l’Indépendance : " Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire " (Gouverneur)

La célébration du 4 avril s’est tenue ce matin dans le département de Guédiawaye, en présence de plusieurs autorités administratives, territoriales, militaires, coutumières et religieuses de la région de Dakar.
Parmi les personnalités présentes figuraient notamment le gouverneur de la région de Dakar, les préfets et sous-préfets, le maire de la ville de Dakar, le maire de Guédiawaye, ainsi que des responsables des forces de défense et de sécurité, dont le commandant de la zone militaire n°1 et le commandant du groupement d’incendie et de secours.
Dans son allocution, le gouverneur de la région de Dakar , Ousmane Kane s’est félicité de la réussite de cet événement, saluant un défilé " organisé dans un esprit d’ordre, de discipline et de parfaite coordination ". Il a souligné le caractère particulier de cette édition, marquée par une innovation majeure.
En effet, pour la première fois, la région de Dakar a organisé un défilé à l’échelle régionale, une initiative qui s’inscrit dans une dynamique de territorialisation des célébrations nationales. Selon lui, cette approche vise à rapprocher davantage l’action publique des populations et à valoriser les différents territoires de la région.
Le choix de Guédiawaye pour abriter cette manifestation n’est pas fortuit. Il traduit une volonté de renforcer l’inclusion de toutes les composantes sociales dans les grands moments de la vie nationale, tout en reconnaissant le rôle important que joue ce département dans le développement de la région.
Le thème retenu cette année, axé sur les forces de défense et de sécurité comme partenaires des grands rendez-vous internationaux, met en lumière leur rôle essentiel dans la stabilité du pays. Le gouverneur a salué le professionnalisme, la disponibilité et l’engagement de ces forces, qu’il a qualifiées de pilier fondamental pour garantir un environnement sûr et propice au développement.
Le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane a adressé ses félicitations à l’ensemble des corps militaires et paramilitaires, notamment l’armée, la gendarmerie et la police, pour la qualité de leurs prestations lors du défilé. Les structures civiles et les acteurs culturels ont également été salués pour leur contribution à l’éclat de la cérémonie.
Un hommage appuyé a été rendu aux anciens combattants et aux victimes de guerre, dont la présence rappelle les sacrifices consentis pour la souveraineté nationale.
La jeunesse a également occupé une place centrale dans cette célébration. Le gouverneur a mis en avant son engagement et son dynamisme, soulignant qu’elle incarne l’espoir et l’avenir du Sénégal. Il a insisté sur la nécessité de mieux accompagner et encadrer cette frange essentielle de la population.
Enfin, il a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de l’événement, notamment les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, ainsi que les partenaires et populations mobilisés en grand nombre.
Au-delà de son caractère commémoratif, cette journée a été présentée comme un moment fort de consolidation de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de l’engagement citoyen.
" Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire ", a conclu le gouverneur, Ousmane Kane , avant de lancer un appel à préserver les valeurs de paix, de solidarité et de patriotisme pour un Sénégal uni et prospère.
Autres articles
-
« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...
-
Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé
-
Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.
-
Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam
-
Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités