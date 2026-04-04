Fête de l’Indépendance : " Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire " (Gouverneur)



Le Gouverneur de Dakar, Ousmane Kane a adressé ses félicitations à l’ensemble des corps militaires et paramilitaires, notamment l’armée, la gendarmerie et la police, pour la qualité de leurs prestations lors du défilé. Les structures civiles et les acteurs culturels ont également été salués pour leur contribution à l’éclat de la cérémonie.



Un hommage appuyé a été rendu aux anciens combattants et aux victimes de guerre, dont la présence rappelle les sacrifices consentis pour la souveraineté nationale.

La jeunesse a également occupé une place centrale dans cette célébration. Le gouverneur a mis en avant son engagement et son dynamisme, soulignant qu’elle incarne l’espoir et l’avenir du Sénégal. Il a insisté sur la nécessité de mieux accompagner et encadrer cette frange essentielle de la population.



Enfin, il a exprimé sa gratitude à l’ensemble des acteurs ayant contribué à la réussite de l’événement, notamment les autorités administratives, les forces de défense et de sécurité, les collectivités territoriales, ainsi que les partenaires et populations mobilisés en grand nombre.



Au-delà de son caractère commémoratif, cette journée a été présentée comme un moment fort de consolidation de l’unité nationale, de la cohésion sociale et de l’engagement citoyen.

" Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire ", a conclu le gouverneur, Ousmane Kane , avant de lancer un appel à préserver les valeurs de paix, de solidarité et de patriotisme pour un Sénégal uni et prospère.