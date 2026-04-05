Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités


Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités

La localité de Mouille, située dans l’arrondissement de Yang-Yang (département de Linguère), a célébré ce vendredi son Gamou annuel, marqué par une forte mobilisation de fidèles venus de divers horizons pour commémorer la naissance du Prophète Mohamed (PSL).

 

Lors de la cérémonie officielle, le président du Dahira Sope Dabakh de Mouille, Alioune Badara Ndiaye, également leader du mouvement And Ligey Thiasdé (MALT), a exprimé sa satisfaction quant à la réussite de l’événement. Il a rendu grâce à Allah et adressé ses remerciements aux services étatiques, au comité d’organisation, notamment Sawrou Dieng et Ameudy Dieng,  ainsi qu’au parrain, El Hadji Youga Djouga, au marabout Cheikhou Oumar Sy, et à l’ensemble des partenaires et collaborateurs.

Profitant de cette tribune, Alioune Badara Ndiaye a porté la voix des populations en exposant leurs principales doléances. Parmi les priorités figurent le bitumage de la route Dahra–Mouille longue de 25 km, le lotissement du village, l’extension des réseaux électrique et téléphonique, l’accès au financement pour les femmes et les jeunes, ainsi que l’achèvement du domicile dédié à Mame Abdou Aziz Sy Dabakh. Autant de préoccupations qui, selon lui, demeurent pressantes pour cette localité historique du Djoloff.

Dans la foulée, il a salué la présence de la délégation représentant le président de l’Assemblée nationale, conduite par son chef de cabinet Khar Ndoffène Diouf, accompagné de l’attaché de cabinet Alioune Diop, venus témoigner du soutien institutionnel à cette manifestation religieuse.

Réagissant aux doléances, l’attaché de cabinet Alioune Diop a assuré en avoir pris bonne note, promettant de les transmettre aux autorités compétentes. De son côté, le sous-préfet de Yang-Yang, Abdou Khadre Cissokho, à la tête d’une importante délégation comprenant notamment le maire de Kamb, Birame Ba, a représenté le chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye.

Au nom du président de la République, il a transmis les salutations et le « ziar » aux populations, tout en sollicitant des prières pour un Sénégal de paix, de cohésion sociale et de développement. Concernant les préoccupations soulevées, il a également promis de les relayer aux instances compétentes.

Le parrain de l’édition 2026, El Hadji Youga Djouga, a pour sa part exprimé sa gratitude envers les populations de Mouille pour le choix porté sur sa personne. Il a remercié sa famille, ses proches ainsi que le président du Dahira pour la confiance accordée.

Ainsi s’est achevée l’édition 2026 du Gamou annuel de Mouille, avec un rendez-vous déjà pris pour l’année prochaine.



Dimanche 5 Avril 2026
Zale Ndiaye (Linguère)



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