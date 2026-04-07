Expiration des cartes biométriques au Sénégal : Adji Mbergane Kanouté et l’UDS/A alertent sur un risque d’exclusion électorale massive

Dans un communiqué signé ce mardi, Adji Mbergane Kanouté, secrétaire générale de l’Union pour le Développement du Sénégal / Authentique (UDS/A), a tiré la sonnette d’alarme sur une crise électorale à venir. Il s’agit de l’expiration, courant 2026, des cartes biométriques de la CEDEAO instaurées au Sénégal en 2016, dont la validité est fixée à dix ans. Alors qu’aucune annonce officielle de renouvellement de masse ou de prorogation automatique n’a encore été faite par l’État, une partie importante de la population risque de se retrouver sans carte nationale d’identité valable.







Or, selon le code électoral, la révision des listes électorales exige la présentation de cette carte biométrique. Des millions d’électeurs et de primo-votants pourraient ainsi être privés de leur droit de vote. À cette inquiétude s’ajoute, selon Mme Kanouté, l’absence de communication publique transparente et rassurante sur une présumée cyberattaque ayant visé les données de la Direction de l’automatisation des fichiers (DAF). Autant de points noirs qui, écrit-elle, risquent de « fragiliser la crédibilité et la fiabilité du processus électoral ».

