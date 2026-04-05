Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.

Face à la presse, ce 4 avril à Kaolack, Fadilou Keïta, responsable politique du Parti Pastef, par ailleurs directeur général de la CDC, a invité l'État à renégocier le contrat du cœur de ville de Kaolack. ''J'ai pu dire tout à l'heure que l'État du Sénégal est, dans ce contexte actuel, dans une vaste opération de renégociation de contrats. Pourquoi ce contrat du cœur de ville n'en ferait pas partie ? [...]. S'il s'agit de renégocier des contrats, nous Kaolackois disons déjà merci à l'État du Sénégal qui a eu cette bonne initiative, mais nous disons aussi que ce contrat cœur de ville de Kaolack doit en faire partie parce que nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité, qui avait été par le passé la deuxième commune la plus importante du Sénégal [...]'', a-t-il déclaré tout en soutenant qu'il compte saisir les autorités compétentes pour que ce contrat soit renégocié au grand bonheur des Kaolackois.

Poursuivant, Fadilou Keïta a appelé les acteurs politiques (de Kaolack) au dépassement. "Les clivages là que nous avons sur le plan politique ne doivent pas avoir des incidences, ne doivent pas interférer sur l'intérêt supérieur de Kaolack''.