Gestion du FADP 205 : « Nous avons franchi un cap historique de la transparence » ( Alioune Sall MCTN)

Pour la première fois depuis la création du Fonds d’Appui et de Développement de la Presse (FADP) au Sénégal, l’ensemble du processus d’attribution des subventions a été rendu public. Le ministre de la Communication, Alioune Sall, a procédé au lancement du rapport de gestion de du FADP 2025 en parlant d’« un acte de transparence sans précédent ». Critères, montants et bénéficiaires ont ainsi été documentés et ouverts à tous, ce que le ministre a qualifié de « compte rendu fidèle et volontaire ».



Ce rapport est le fruit des travaux d’un conseil multipartite composé de représentants de l’État, des patrons de presse, des syndicats et des professionnels des médias. Selon Alioune Sall, le conseil a appliqué « la loi, et rien que la loi ». Les gestions antérieures, quant à elles, ont été auditées par l’Inspection générale de l’État. Sur instruction du président Bassirou Diomaye Faye, un pré-rapport assorti de recommandations a été communiqué au ministre, qui dit les avoir intégrées dans la gestion 2025.



Le gouvernement assume ainsi une « rupture » marquée par le respect strict des critères légaux et réglementaires, la transparence et l’égalité de traitement entre les bénéficiaires.