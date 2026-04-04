Fête Indépendance 2026 : Saint Louis dans la ferveur du défilé du 4 avril, le colonel Samassa et ses hommes assurent...

Un rendez-vous que les “domu ndar” ne ratent sous aucun prétexte et cette fois ci encore, ils se sont rassemblés dès les premiers heures sur l'avenue Macky Sall, ex General De Gaulle. "Les forces de défense et de sécurité (FDS), partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) de Dakar 2026", c'est le thème retenu cette année pour marquer l'accompagnement des forces de défense à l'occasion des JOJ qui se tiendront au mois d'octobre 2026.

C'est donc dans ce contexte que le traditionnel défilé s'est déroulé sous la présidence du chef de l’exécutif de la région, le gouverneur Al Hassane Sall en compagnie du colonel commandant de la zone militaire numéro 2, Alioune Samassa et d'autres autorités militaires, politiques et coutumiers. "Nous avons assisté à un excellent défilé civilo-militaire et c'est le lieu de rendre un vibrant hommage à nos forces de défense et de sécurité pour cette parfaite organisation" a déclaré le gouverneur Sall. Il soutient par ailleurs que ,"c'est l'occasion pour les Sénégalaises et les Sénégalais de se mobiliser, comme on l'a dit, dans un même élan pour marquer leur fière appartenance à la belle nation sénégalaise."



Pour cette édition, le chef exécutif de la région Nord estime que la commémoration de cette fête s'inscrit dans le contexte des préparatifs des Jeux olympiques de la jeunesse, d'où le thème “les forces de défense et de sécurité partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026. L'esprit des JOJ Dakar 2026, premier Jeux olympiques sur le sol africain, est celui de la célébration de la jeunesse, de la culture et de l'innovation, porté par la mascotte ayo, symbole de la fierté sénégalaise. Ces jeux prônent le fair-play, l'amitié et le respect. Notre armée nationale incarne parfaitement ces valeurs et réaffirme à travers ce partenariat son soutien constant aux actions de la communauté conformément au concept armée-nation", a-t-il laissé entendre.



M. Sall a par ailleurs salué le colonel Samassa qui, selon lui, intervient au quotidien à travers ses qualités humaines et professionnelles, ses aptitudes et compétences, répondant avec brio à l'appel du devoir et aux exigences du contexte non sans louer la qualité de son action et saluer la pertinence de sa démarche.



Invité d'honneur à cette cérémonie au nom du bon voisinage, le gouverneur Sall a magnifié la présence du Wali du Trarza et à travers lui, remercié toutes les autorités mauritaniennes en sacrifiant une fois encore à la tradition. "Cher wali de Trarza, vous témoignez des relations diplomatiques, historiques, fraternelles et amicales entre le Sénégal et la République islamique de Mauritanie, mais encore entre Saint-Louis et Trarza. Ces relations se traduisent par les frontières communes, les liens sociaux entre nos deux peuples et les partenariats économiques exemplaires."

Un magnifique défilé qui a vu la participation de toutes les couches sociales dont regorgent les régions Nord du pays.