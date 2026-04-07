Visite ministérielle en prélude à l’inauguration de l’aéroport de Ziguinchor

Ce mardi, le ministre des Infrastructures, Déthié Fall, accompagné de son collègue en charge des Transports terrestres et aériens, Yankhoba Diémé, s’est rendu à l’aéroport de Ziguinchor pour une visite de terrain. Cette mission s’inscrit dans le cadre du suivi et de l’évaluation des travaux en cours, en perspective de l’inauguration de l’aéroport de Ziguinchor prévue le 30 avril prochain.

Le ministre des Infrastructures a insisté sur le respect strict du calendrier fixé. « Nous ne pouvons pas dépasser ce délai. Les entreprises engagées doivent créer toutes les conditions pour respecter les échéances. L’inauguration se fera ce jour, conformément aux normes établies par l’État », a déclaré Déthié Fall.

Par ailleurs, cette visite a été l’occasion pour le ministre des Transports terrestres et aériens de réagir à la grève illimitée déclenchée par la fédération des transporteurs. Surpris par cette décision, Yankhoba Diémé a annoncé des mesures imminentes pour contenir les effets de ce mouvement. « Dans les prochaines heures, l’État va déployer des moyens pour faire face, notamment contre ceux qui veulent contraindre les autres transporteurs à arrêter de travailler. Nous continuons à ouvrir nos portes au dialogue, mais toujours dans le respect des règles », a-t-il affirmé.

Cette sortie des deux ministres illustre la volonté des autorités de conjuguer efforts pour assurer, d’une part, la réussite de l’inauguration de l’aéroport de Ziguinchor et, d’autre part, la stabilité du secteur des transports, fortement impacté par la grève en cours.