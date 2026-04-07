CROUS - Sine Saloum : les syndicats dénoncent des “dérives graves” et interpellent l’État

Les tensions montent au Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) du Sine Saloum. Dans un communiqué rendu public, les syndicats STESU, SYNTRAS et SATUC expriment leur vive indignation face à ce qu’ils qualifient de mépris persistant de leurs revendications pourtant jugées légitimes.

Au cœur de la contestation, les organisations syndicales pointent du doigt la violation de la loi 97-17 du Code du travail ainsi que le non-respect du décret n°2023-16-94 encadrant les statuts du personnel administratif, technique et de service (PATS). Une situation qu’elles jugent d’autant plus préoccupante qu’elle perdure malgré les instructions du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui avait, dans un communiqué daté du 16 mars, appelé les directeurs des CROUS à se conformer strictement aux textes réglementaires en vigueur.

Selon les syndicats, plusieurs manquements graves sont constatés au sein de la structure. Ils évoquent notamment des rétrogradations jugées arbitraires, mais aussi une discrimination flagrante dans le traitement des salaires. Des agents occupant les mêmes fonctions, notamment dans les services de chambre, de sécurité ou encore au niveau des chefs de résidence, seraient privés de primes et indemnités, alors que d’autres, récemment recrutés, en bénéficieraient.

Autre point de discorde : le refus catégorique d’organiser les élections des délégués du personnel. Les syndicats affirment avoir multiplié les relances, tout comme l’inspection régionale du travail de Kaolack, sans succès. Ils accusent la direction de faire preuve de mauvaise volonté en avançant des arguments qu’ils jugent “peu convaincants” pour justifier ce blocage.

Face à cette situation, les syndicats SYNTRAS, STESU et SATUC disent prendre à témoin l’opinion nationale. Ils dénoncent des “dérives dictatoriales” d’une direction qu’ils accusent de se croire au-dessus des lois de la République.

Dans leur communiqué, ils vont jusqu’à évoquer une supposée protection dont bénéficierait le directeur au plus haut sommet de l’État, citant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.

Les organisations syndicales appellent ainsi les autorités compétentes à intervenir urgemment afin de rétablir le respect des textes et garantir les droits des travailleurs au sein du CROUS Sine Saloum.