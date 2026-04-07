CROUS - Sine Saloum : les syndicats dénoncent des “dérives graves” et interpellent l’État


CROUS - Sine Saloum : les syndicats dénoncent des “dérives graves” et interpellent l’État
Les tensions montent au Centre régional des œuvres universitaires sociales (CROUS) du Sine Saloum. Dans un communiqué rendu public, les syndicats STESU, SYNTRAS et SATUC expriment leur vive indignation face à ce qu’ils qualifient de mépris persistant de leurs revendications pourtant jugées légitimes.
 
Au cœur de la contestation, les organisations syndicales pointent du doigt la violation de la loi 97-17 du Code du travail ainsi que le non-respect du décret n°2023-16-94 encadrant les statuts du personnel administratif, technique et de service (PATS). Une situation qu’elles jugent d’autant plus préoccupante qu’elle perdure malgré les instructions du ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de l’Innovation, qui avait, dans un communiqué daté du 16 mars, appelé les directeurs des CROUS à se conformer strictement aux textes réglementaires en vigueur.
 
Selon les syndicats, plusieurs manquements graves sont constatés au sein de la structure. Ils évoquent notamment des rétrogradations jugées arbitraires, mais aussi une discrimination flagrante dans le traitement des salaires. Des agents occupant les mêmes fonctions, notamment dans les services de chambre, de sécurité ou encore au niveau des chefs de résidence, seraient privés de primes et indemnités, alors que d’autres, récemment recrutés, en bénéficieraient.
 
Autre point de discorde : le refus catégorique d’organiser les élections des délégués du personnel. Les syndicats affirment avoir multiplié les relances, tout comme l’inspection régionale du travail de Kaolack, sans succès. Ils accusent la direction de faire preuve de mauvaise volonté en avançant des arguments qu’ils jugent “peu convaincants” pour justifier ce blocage.
 
Face à cette situation, les syndicats SYNTRAS, STESU et SATUC disent prendre à témoin l’opinion nationale. Ils dénoncent des “dérives dictatoriales” d’une direction qu’ils accusent de se croire au-dessus des lois de la République. 
Dans leur communiqué, ils vont jusqu’à évoquer une supposée protection dont bénéficierait le directeur au plus haut sommet de l’État, citant le président Bassirou Diomaye Diakhar Faye.
 
Les organisations syndicales appellent ainsi les autorités compétentes à intervenir urgemment afin de rétablir le respect des textes et garantir les droits des travailleurs au sein du CROUS Sine Saloum.
Autres articles
Mardi 7 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Répartition du FADP 2025: Plus d’un milliard de F CFA pour les médias privés et communautaires

Répartition du FADP 2025: Plus d’un milliard de F CFA pour les médias privés et communautaires - 07/04/2026

Gestion du FADP 205 : « Nous avons franchi un cap historique de la transparence » ( Alioune Sall MCTN)

Gestion du FADP 205 : « Nous avons franchi un cap historique de la transparence » ( Alioune Sall MCTN) - 07/04/2026

Visite ministérielle en prélude à l’inauguration de l’aéroport de Ziguinchor

Visite ministérielle en prélude à l’inauguration de l’aéroport de Ziguinchor - 07/04/2026

Expiration des cartes biométriques au Sénégal : Adji Mbergane Kanouté et l’UDS/A alertent sur un risque d’exclusion électorale massive

Expiration des cartes biométriques au Sénégal : Adji Mbergane Kanouté et l’UDS/A alertent sur un risque d’exclusion électorale massive - 07/04/2026

Grève des transporteurs : Le Ministère des Transports déplore la poursuite de la grève et menace de mesures

Grève des transporteurs : Le Ministère des Transports déplore la poursuite de la grève et menace de mesures - 07/04/2026

Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte

Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte - 06/04/2026

Marche du 8 avril : Le FDR apporte son soutien à l’initiative du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT)

Marche du 8 avril : Le FDR apporte son soutien à l’initiative du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) - 06/04/2026

Analyse complète et nuancée du bilan des deux ans du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal: Entre réformes, gouvernance, défis et perspectives

Analyse complète et nuancée du bilan des deux ans du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal: Entre réformes, gouvernance, défis et perspectives - 06/04/2026

Grève illimitée des transporteurs : Ces points qui bloquent les négociations avec le ministère de tutelle

Grève illimitée des transporteurs : Ces points qui bloquent les négociations avec le ministère de tutelle - 06/04/2026

[ Contribution] Les dirigeants arabes, ou l'hypocrisie érigée en système

[ Contribution] Les dirigeants arabes, ou l'hypocrisie érigée en système - 06/04/2026

Bourses, fermeture de pavillons, prise en charge d’étudiants blessés: Le Collectif des Amicales de l’UCAD fixe un ultimatum de 48h et décrète une journée noire le 9 avril

Bourses, fermeture de pavillons, prise en charge d’étudiants blessés: Le Collectif des Amicales de l’UCAD fixe un ultimatum de 48h et décrète une journée noire le 9 avril - 06/04/2026

[ Contribution] LA FINALE SÉNÉGAL- MAROC… ET SI ON LA REJOUAIT?

[ Contribution] LA FINALE SÉNÉGAL- MAROC… ET SI ON LA REJOUAIT? - 06/04/2026

Le théâtre Saint-Louisien en deuil: Adja Ndella Pène, figure emblématique de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu

Le théâtre Saint-Louisien en deuil: Adja Ndella Pène, figure emblématique de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu - 06/04/2026

Transports routiers : la grève se poursuit, les négociations avec l’État soldées par un échec

Transports routiers : la grève se poursuit, les négociations avec l’État soldées par un échec - 06/04/2026

« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...

« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse... - 05/04/2026

Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé

Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé - 05/04/2026

Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.

Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'. - 05/04/2026

Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam

Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam - 05/04/2026

Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités

Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités - 05/04/2026

Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026

Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026 - 05/04/2026

Mobilisation politique à Mbao : AKS en ordre de bataille …Abdou Karim Sall sonne la remobilisation des bases

Mobilisation politique à Mbao : AKS en ordre de bataille …Abdou Karim Sall sonne la remobilisation des bases - 05/04/2026

Après ses attaques contre Sonko: Des responsables et militants de Pastef exigent le limogeage de Baye Mayoro Diop

Après ses attaques contre Sonko: Des responsables et militants de Pastef exigent le limogeage de Baye Mayoro Diop - 05/04/2026

Célébration du 04 avril à Mbeuleukhé :

Célébration du 04 avril à Mbeuleukhé : "Il faudra qu'on s'unisse pour faire avancer ce pays" (Aliou Dia, Maire) - 04/04/2026

Yang-Yang-Fête du 4 avril : une célébration festive et fortement mobilisatrice à Mbeuleukhé

Yang-Yang-Fête du 4 avril : une célébration festive et fortement mobilisatrice à Mbeuleukhé - 04/04/2026

MBACKE - Décès de Cheikh Bara Guèye, maire de Darou Nahim et ancienne tête de liste de Benno Bokk Yaakar

MBACKE - Décès de Cheikh Bara Guèye, maire de Darou Nahim et ancienne tête de liste de Benno Bokk Yaakar - 04/04/2026

Fête Indépendance 2026 : Saint Louis dans la ferveur du défilé du 4 avril, le colonel Samassa et ses hommes assurent...

Fête Indépendance 2026 : Saint Louis dans la ferveur du défilé du 4 avril, le colonel Samassa et ses hommes assurent... - 04/04/2026

Retour apres le defilé: Trafic perturbé à la sortie de Thiès après un accident dans l’autre sens

Retour apres le defilé: Trafic perturbé à la sortie de Thiès après un accident dans l’autre sens - 04/04/2026

Défilé du 4 avril: Kaolack en communion pour le 66eme anniversaire de l'indépendance du Sénégal

Défilé du 4 avril: Kaolack en communion pour le 66eme anniversaire de l'indépendance du Sénégal - 04/04/2026

Fête du 4 avril: le président Diomaye zapppe les maires de Thiès

Fête du 4 avril: le président Diomaye zapppe les maires de Thiès - 04/04/2026

Fête de l’Indépendance :

Fête de l’Indépendance : " Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire " (Gouverneur) - 04/04/2026

RSS Syndication