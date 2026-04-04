Célébration du 04 avril à Mbeuleukhé : "Il faudra qu'on s'unisse pour faire avancer ce pays" (Aliou Dia, Maire)

À l’occasion de la célébration du 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal à Mbeuleukhé, l’ancien parlementaire et actuel maire de la commune, Aliou Dia, a lancé un appel à l’unité et à l’engagement collectif pour le développement du pays.



S’exprimant en marge des festivités, l’édile a invité les populations à « se donner la main » afin de faire progresser le Sénégal sur le plan économique. « Nous devons travailler pour ce pays qui appartient à nous tous. Personne ne viendra le développer à notre place », a-t-il insisté.



Auparavant, le maire a rendu grâce à Dieu pour le bon déroulement de la célébration dans sa commune. Il a également exprimé sa satisfaction face à la forte mobilisation enregistrée, marquée par la présence de plusieurs maires venus avec d’importantes délégations composées de conseillers municipaux, de chefs de village, de jeunes et de femmes. Les autorités politiques, religieuses et coutumières ont également répondu présent.

