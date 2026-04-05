Mobilisation politique à Mbao : AKS en ordre de bataille …Abdou Karim Sall sonne la remobilisation des bases

Dans une dynamique de restructuration et de consolidation de ses forces politiques, le député-maire de Mbao, Abdou Karim Sall, a initié une rencontre stratégique avec les responsables locaux de sa commune. Cette réunion, tenue le samedi 4 avril 2026, s’inscrit dans une volonté claire de redynamiser les bases militantes à l’approche d’échéances importantes pour sa coalition.



Selon une publication officielle, cette rencontre a permis de poser les jalons d’une vaste opération de terrain visant à mieux organiser les structures locales. L’objectif affiché est de préparer efficacement le lancement de la vente des cartes de la coalition And ci Kooluté nguir Sénégal (AKS), prévu dans la région de Matam à la fin du mois de mai.



Cette initiative apparaît comme une étape clé dans la stratégie de mobilisation de la coalition AKS, qui cherche à renforcer sa présence sur le terrain et à structurer davantage son réseau de militants. En réunissant les responsables de Mbao, Abdou Karim Sall mise sur une organisation de proximité pour impulser une nouvelle dynamique politique.



Au-delà de la simple préparation logistique, cette rencontre traduit également une volonté politique de resserrer les rangs et de créer une synergie entre les différents acteurs locaux. La vente des cartes, souvent perçue comme un indicateur de vitalité d’un mouvement, devrait ainsi servir de levier pour mesurer l’ancrage et la capacité de mobilisation de la coalition.



Avec le choix de la région de Matam pour lancer cette opération, AKS semble vouloir étendre son influence au-delà de ses bastions traditionnels, dans une logique de conquête et d’élargissement de sa base électorale.