Transports routiers : la grève se poursuit, les négociations avec l’État soldées par un échec

La Fédération des syndicats des transports routiers du Sénégal a décidé de maintenir son mouvement de grève. Après plusieurs heures de négociations tenues ce dimanche au ministère des Transports terrestres et aériens à Diamniadio, aucun accord n’a pu être trouvé avec les autorités étatiques. « De 11 heures à 21 heures, nous étions en réunion de négociations avec l’État. Nous avons fait le tour des différents points de nos revendications, mais nous n’avons trouvé aucun accord », a déclaré le secrétaire général national de la Fédération, Alassane Ndoye, au sortir de la réunion. « Nous avions inscrit dix points sur notre plateforme de revendication, aucun n’a été satisfait par l’État », a-t-il ajouté, estimant que « l’autorité n’est pas encore dans les dispositions de dialoguer ».



« Pour le moment, la grève va se poursuivre jusqu’à nouvel ordre », a-t-il insisté, précisant que la Fédération allait consulter sa base avant de statuer sur la conduite à tenir.



Déclenchée depuis lundi, cette grève a fortement perturbé la mobilité dans la plupart des régions du pays. Les transporteurs dénoncent notamment les tracasseries routières et le non-respect des accords sur la réduction des points de contrôle.