« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...


« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...
Saly a vibré au rythme du sport et de la cohésion sociale à l’occasion de la grande finale d’un tournoi de football ayant réuni pas moins de 26 équipes durant deux mois de compétition intense. Parrain de l’événement, Idrissa Mbengue n’a pas caché sa satisfaction face à la mobilisation et à l’état d’esprit affiché par les participants.
« J’ai vu du fair-play, j’ai vu une jeunesse engagée, déterminée à porter son quartier et à se battre pour un idéal commun », a-t-il déclaré, saluant une dynamique qui tranche avec l’image d’une jeunesse souvent décrite à tort comme désœuvrée.
Mais au-delà du spectacle sportif, cette finale a surtout été le théâtre d’un plaidoyer fort en faveur d’infrastructures sportives modernes, notamment la construction d’un stade à Saly. Une doléance devenue centrale pour les jeunes, qui réclament des conditions adéquates pour s’épanouir et exprimer leur talent.
Face à cette attente pressante, Idrissa Mbengue a tenu un discours ferme et engagé : « Je ne donnerai pas de date, mais je vous promets que Saly aura son stade. Nous nous battrons pour cela. »
Dans la perspective des Jeux Olympiques de la Jeunesse, pour lesquels Saly est cité comme site potentiel, cette revendication prend une dimension encore plus stratégique. Pour beaucoup, il est impensable que la localité ne dispose pas d’infrastructures à la hauteur de cet événement d’envergure internationale.
Le parrain a également invité les jeunes à ne pas rester dans l’attente, les appelant à s’organiser, à s’engager et à porter eux-mêmes les initiatives dans leurs quartiers.
Enfin, sur le plan politique, il a tenu à couper court aux spéculations, affirmant n’avoir fait aucune déclaration l’alignant à une quelconque coalition.
Entre passion sportive, engagement citoyen et revendication légitime, cette journée aura permis à la jeunesse de Saly de faire passer un message clair : l’heure est venue d’investir dans son avenir.
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Dimanche 5 Avril 2026
Dakaractu



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