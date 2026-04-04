Défilé du 4 avril: Kaolack en communion pour le 66eme anniversaire de l'indépendance du Sénégal

À l'instar des autres régions du pays, Kaolack a célébré le 66ème anniversaire de l'accession du Sénégal à la souveraineté internationale. À cet effet, un grand défilé civil, militaire et paramilitaire a été organisé sur la route nationale N°1, en présence des autorités administratives, religieuses et coutumières.

Dans son speech, le gouverneur de Kaolack, Mouhamadou Moctar Watt est revenu sur l'historique de cette journée '' la plus importante du calendrier républicain. Mais le 4 avril n'est pas simplement une date. Le 4 avril a une portée historique, le 4 avril est chargé de mémoire'', a-t-il déclaré.

Revenant sur le thème de cette année : ''Les Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse, Dakar 2026", le gouverneur de Kaolack de soutenir que "vous comprendrez aisément qu'en situation de grande manifestation, il y'a deux préoccupations majeures, il y'a d'abord la question sécuritaire et il y'a également la mobilisation de la logistique. Autant d'aspect sur lesquels on peut véritablement prendre appui sur l'armée et sur les forces de défense et de sécurité dépositaires de notre tradition et d'un entre genre en la matière'', a ajouté l'exécutif régional tout en félicitant le commandant de la zone militaire N°3 pour la réussite de l'organisation du défilé et l'ensemble des autorités qui ont participé à la réussite de cet événement.

Rappelons que quelques 1 959 militaires et civils dont les établissements scolaires, les centres de formation, la croix rouge, entre autres ont défilé.