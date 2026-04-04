Yang-Yang-Fête du 4 avril : une célébration festive et fortement mobilisatrice à Mbeuleukhé

À l’instar des autres localités du pays, l’arrondissement de Yang-Yang a célébré, ce 4 avril, le 66ᵉ anniversaire de l’indépendance du Sénégal dans une ambiance festive à Mbeuleukhé, sous la houlette du sous-préfet Abdou Khadre Cissokho.



Marquée par une forte mobilisation des populations, la cérémonie s’est déroulée dans une atmosphère conviviale et multicolore, au grand bonheur des autorités administratives. Le défilé a été rythmé par la participation de plusieurs entités, notamment la case des tout-petits, les établissements scolaires, les majorettes du lycée de Mbeuleukhé, les femmes, ainsi que des cortèges de motos et de véhicules, dont des ambulances, sous le regard des autorités locales.



Dans son allocution, le sous-préfet a exprimé sa profonde gratitude à l’endroit des invités et des différents participants. Il a rappelé que la célébration de l’indépendance constitue un moment fort pour tout citoyen sénégalais, soulignant l’importance du thème retenu cette année : « Forces de défense et de sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la jeunesse Dakar 2026 ». Un thème qui, selon lui, traduit l’espoir placé en la jeunesse, appelée à être les futurs dirigeants du pays.



Le sous-préfet Cissokho a également salué l’engagement de toutes les bonnes volontés ayant contribué à la réussite de l’événement. Il a notamment rendu hommage aux cinq maires de sa circonscription administrative , Aliou Dia (Mbeuleukhé), Gory Ba (Mboula), Birame Ba (Kamb), Bathie Galele Ba (Tessekere) et Mouhamed Sène (Yang-Yang), ainsi qu’aux forces de défense et de sécurité, à son adjoint Bassirou Mbaay, à l’association des chefs de village, aux membres du comité d’organisation et à l’inspecteur Boubou Thiam.

