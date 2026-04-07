Grève des transporteurs : Le Ministère des Transports déplore la poursuite de la grève et menace de mesures

Le Ministère des Transports terrestres et aériens se désole du maintien de la grève des transporteurs. Dans un communiqué de presse, la tutelle a tenu à apporter des précisions sur certains points de consensus.

Il souligne que des accords ont été pourtant trouvés sur certains points dont l’accord sur le déploiement à partir de la deuxième quinzaine d’avril 2026, d’un banc mobile de contrôle technique dans les régions, dans le cadre de l’opération exceptionnelle de rappel des minicars de transport de 12 à 19 places, avec une possibilité de prolongation des délais initialement fixés au 3 mai jusqu’au mois de juin 2026, accord sur la restauration immédiate du dispositif simplifié de contrôle au niveau des postes Afrique Pesage, notamment par le repositionnement d’un agent à l’entrée des sites , accord immédiat sur la mise en place des mesures transitoires, notamment une dérogation de six(6) mois pour les corrections de certificat d’immatriculation des véhicules sans énergie de type remorques, accord sur l’extension au secteur des transports routiers du régime spécial de sécurité sociale, notamment le régime simplifié pour les petits contribuables (RSPC), à accorder en priorité aux travailleurs de l’association de financement des transports urbains (AFTU) pour ne citer que cela...

C’est pourquoi, « le Ministère regrette cette attitude et se réserve le droit de recourir à tous les moyens légaux nécessaires pour assurer la continuité du service public de transport sur toute l’étendue du territoire national

Et indique qu’il mettra en œuvre toutes les mesures nécessaires pour assurer la sécurité des transporteurs désireux de poursuivre leurs activités ».

Toutefois, « le Ministère réaffirme sa disponibilité à poursuivre le dialogue dans un esprit d’ouverture, de responsabilité et de sauvegarde de l’intérêt général ».





Dieynaba Agne