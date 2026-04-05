Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026


Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026

Le ministre des Finances et du Budget a présidé, ce vendredi 4 avril 2026, la cérémonie de remise de la Médaille d’honneur des Douanes, organisée cette année à Thiès, en marge des festivités du 66e anniversaire de l’indépendance du Sénégal. C’est dans la « capitale du rail » que s’est tenue cette édition 2026 de la cérémonie de décoration des agents des Douanes, conformément aux instructions du président de la République Bassirou Diomaye Faye de décentraliser les célébrations de la fête nationale. Une première qui a conféré à l’événement un cachet particulier, rehaussé par la présence d’une délégation des Douanes de la République de Madagascar, signe, selon Cheikh Diba, de la « qualité et de la vitalité de la coopération » entre les deux administrations.

 

Prenant la parole devant les récipiendaires, les membres du comité de direction et les représentants des organisations patronales et syndicales, le ministre des Finances a rendu un hommage aux agents des Douanes, qu’il a qualifiés de « soldats de l’économie ». « Aux frontières comme à l’intérieur du territoire, ils contribuent de manière déterminante à la mobilisation des ressources budgétaires et à la protection de notre économie nationale », a-t-il déclaré, soulignant également leur rôle dans la lutte contre la criminalité transnationale organisée.

 

Les Douanes en première ligne pour les JOJ

 

Parallèlement, le ministre a placé son allocution sous le signe du thème retenu pour cette édition de la fête de l’indépendance : « Les Forces de Défense et de Sécurité, partenaires des Jeux olympiques de la Jeunesse (JOJ) Dakar 2026 ». Un thème qui, a-t-il rappelé, interpelle directement l’Administration des Douanes.

 

Cheikh Diba a insisté sur le rôle stratégique que jouera la Douane dans l’organisation de cet événement mondial, la présentant comme « l’un des visages opérationnels de l’État ». Elle sera mobilisée sur l’ensemble de la chaîne logistique avec un double impératif : célérité dans le traitement des opérations de dédouanement et haut niveau de sécurisation des flux.

Le ministre s’est félicité des mesures d’anticipation déjà engagées par la Direction générale, notamment la mise en place de procédures simplifiées et personnalisées, la signature d’un protocole d’accord avec le Comité d’organisation des JOJ et la désignation d’un point focal dédié.

 

Un hommage aux agents décorés et aux disparus

 

La cérémonie a aussi été un moment de recueillement à la mémoire des agents disparus en service commandé. « À leurs familles, à leurs proches, j’exprime la solidarité et la reconnaissance de la Nation », a déclaré le ministre, qui a également adressé ses vœux de prompt rétablissement aux malades et blessés.

Aux récipiendaires de la Médaille d’honneur, Cheikh Diba a lancé un appel à la persévérance dans l’excellence, les invitant à voir dans cette distinction un encouragement à « hisser toujours plus haut les standards de performance » de l’Administration. Il a également salué la prestation du détachement des Douanes lors du défilé du matin, saluant le professionnalisme et la discipline du corps. « Servir l’État, c’est honorer la Nation », a-t-il conclu, résumant en une formule l’esprit d’une cérémonie placée sous le signe du mérite et de l’engagement républicain.




Dimanche 5 Avril 2026
Dakaractu



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