Bourses, fermeture de pavillons, prise en charge d’étudiants blessés: Le Collectif des Amicales de l’UCAD fixe un ultimatum de 48h et décrète une journée noire le 9 avril


Bourses, fermeture de pavillons, prise en charge d’étudiants blessés: Le Collectif des Amicales de l’UCAD fixe un ultimatum de 48h et décrète une journée noire le 9 avril

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a rendu public, ce lundi 6 avril 2026, un communiqué dans lequel il multiplie les exigences à l’endroit des autorités et annonce une escalade de ses actions.

 

Principale pomme de discorde reste la fermeture persistante des pavillons F et B par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). Une décision qualifiée d’« arbitraire » et de « violation flagrante de la dignité » des étudiants. Le Collectif réclame l’ouverture immédiate de ces résidences et fixe un délai de quarante-huit heures aux autorités pour y remédier, faute de quoi il promet de « passer à la vitesse supérieure ».

 

Parallèlement, le collectif réclame la prise en charge des étudiants blessés lors de violences antérieures souffrant de fractures, traumatismes et séquelles irréversibles ainsi que le dédommagement de ceux dont le matériel a été détruit par les Forces de Défense et de Sécurité. Le Collectif exige également le paiement intégral des rappels de bourse et prévient que toute réforme engagée sans consultation préalable des représentants étudiants sera considérée comme « illégitime ».

 

Face au « mutisme persistant » des autorités, après plusieurs semaines de silence observé pour favoriser le dialogue, le Collectif décrète une cessation des activités socio-pédagogiques de 24 heures, prévue le 9 avril 2026. Cette journée noire sera observée en hommage à Abdoulaye Ba, étudiant arraché à la vie lors des événements du 9 février dernier. Les examens restent néanmoins maintenus durant cette période.

Autres articles
Lundi 6 Avril 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte

Notto Diobasse : le Maire appelle à l’unité nationale et à l’engagement citoyen lors d’une cérémonie républicaine forte - 06/04/2026

Marche du 8 avril : Le FDR apporte son soutien à l’initiative du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT)

Marche du 8 avril : Le FDR apporte son soutien à l’initiative du Front Syndical pour la Défense du Travail (FSDT) - 06/04/2026

Analyse complète et nuancée du bilan des deux ans du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal: Entre réformes, gouvernance, défis et perspectives

Analyse complète et nuancée du bilan des deux ans du président Diomaye Faye à la tête du Sénégal: Entre réformes, gouvernance, défis et perspectives - 06/04/2026

Grève illimitée des transporteurs : Ces points qui bloquent les négociations avec le ministère de tutelle

Grève illimitée des transporteurs : Ces points qui bloquent les négociations avec le ministère de tutelle - 06/04/2026

[ Contribution] Les dirigeants arabes, ou l'hypocrisie érigée en système

[ Contribution] Les dirigeants arabes, ou l'hypocrisie érigée en système - 06/04/2026

Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar

Grève des transporteurs avec un taux de 85%: Plusieurs voyageurs pris au piège loin de Dakar - 06/04/2026

Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud

Actes contre-nature et mise en danger de la vie d’autrui: 5 individus interpellés à Yeumbeul Sud - 06/04/2026

[ Contribution] LA FINALE SÉNÉGAL- MAROC… ET SI ON LA REJOUAIT?

[ Contribution] LA FINALE SÉNÉGAL- MAROC… ET SI ON LA REJOUAIT? - 06/04/2026

Le théâtre Saint-Louisien en deuil: Adja Ndella Pène, figure emblématique de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu

Le théâtre Saint-Louisien en deuil: Adja Ndella Pène, figure emblématique de « Bara Yeggo » rappelée à Dieu - 06/04/2026

Transports routiers : la grève se poursuit, les négociations avec l’État soldées par un échec

Transports routiers : la grève se poursuit, les négociations avec l’État soldées par un échec - 06/04/2026

« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse...

« Nous nous battrons pour que Saly ait son stade » : Idrissa Mbengue porte le plaidoyer de toute une jeunesse... - 05/04/2026

Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé

Trois jours de panne sur la plateforme e-Sénégal : Le débat sur la maturité du digital public relancé - 05/04/2026

Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'.

Kaolack - Fadilou Keïta plaide pour la renégociation du contrat du cœur de ville : 'Nous voulons des ressources additionnelles pour la collectivité'. - 05/04/2026

Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam

Nécrologie : Décès de El Hadji Mbacké Cheikhou, Imam de Darou Salam - 05/04/2026

Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités

Gamou annuel de Mouille : les populations exposent leurs doléances aux autorités - 05/04/2026

Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026

Cérémonie de décoration des Douanes à Thiès : Cheikh Diba salue des « soldats de l’économie » engagés pour les JOJ 2026 - 05/04/2026

Mobilisation politique à Mbao : AKS en ordre de bataille …Abdou Karim Sall sonne la remobilisation des bases

Mobilisation politique à Mbao : AKS en ordre de bataille …Abdou Karim Sall sonne la remobilisation des bases - 05/04/2026

Après ses attaques contre Sonko: Des responsables et militants de Pastef exigent le limogeage de Baye Mayoro Diop

Après ses attaques contre Sonko: Des responsables et militants de Pastef exigent le limogeage de Baye Mayoro Diop - 05/04/2026

Célébration du 04 avril à Mbeuleukhé :

Célébration du 04 avril à Mbeuleukhé : "Il faudra qu'on s'unisse pour faire avancer ce pays" (Aliou Dia, Maire) - 04/04/2026

Yang-Yang-Fête du 4 avril : une célébration festive et fortement mobilisatrice à Mbeuleukhé

Yang-Yang-Fête du 4 avril : une célébration festive et fortement mobilisatrice à Mbeuleukhé - 04/04/2026

MBACKE - Décès de Cheikh Bara Guèye, maire de Darou Nahim et ancienne tête de liste de Benno Bokk Yaakar

MBACKE - Décès de Cheikh Bara Guèye, maire de Darou Nahim et ancienne tête de liste de Benno Bokk Yaakar - 04/04/2026

Fête Indépendance 2026 : Saint Louis dans la ferveur du défilé du 4 avril, le colonel Samassa et ses hommes assurent...

Fête Indépendance 2026 : Saint Louis dans la ferveur du défilé du 4 avril, le colonel Samassa et ses hommes assurent... - 04/04/2026

Retour apres le defilé: Trafic perturbé à la sortie de Thiès après un accident dans l’autre sens

Retour apres le defilé: Trafic perturbé à la sortie de Thiès après un accident dans l’autre sens - 04/04/2026

Défilé du 4 avril: Kaolack en communion pour le 66eme anniversaire de l'indépendance du Sénégal

Défilé du 4 avril: Kaolack en communion pour le 66eme anniversaire de l'indépendance du Sénégal - 04/04/2026

Fête du 4 avril: le président Diomaye zapppe les maires de Thiès

Fête du 4 avril: le président Diomaye zapppe les maires de Thiès - 04/04/2026

Fête de l’Indépendance :

Fête de l’Indépendance : " Aujourd’hui à Guédiawaye, Dakar n’a pas seulement défilé, elle a écrit une page de son histoire " (Gouverneur) - 04/04/2026

Majesté en mouvement : l’unité montée de la cavalerie sublime le défilé de l’indépendance

Majesté en mouvement : l’unité montée de la cavalerie sublime le défilé de l’indépendance - 04/04/2026

4 Avril : la cavalerie vole la vedette, le public conquis !

4 Avril : la cavalerie vole la vedette, le public conquis ! - 04/04/2026

Frissons sur le défilé : le bataillon commando et l’équipe tactique en mode opération spéciale

Frissons sur le défilé : le bataillon commando et l’équipe tactique en mode opération spéciale - 04/04/2026

‎4 avril à Kolda : Le message du,Président du Conseil Départemental, Moussa Baldé aux jeunes...

‎4 avril à Kolda : Le message du,Président du Conseil Départemental, Moussa Baldé aux jeunes... - 04/04/2026

RSS Syndication