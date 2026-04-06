Bourses, fermeture de pavillons, prise en charge d’étudiants blessés: Le Collectif des Amicales de l’UCAD fixe un ultimatum de 48h et décrète une journée noire le 9 avril

Le Collectif des Amicales de l’Université Cheikh Anta Diop de Dakar (UCAD) a rendu public, ce lundi 6 avril 2026, un communiqué dans lequel il multiplie les exigences à l’endroit des autorités et annonce une escalade de ses actions.







Principale pomme de discorde reste la fermeture persistante des pavillons F et B par le Centre des Œuvres Universitaires de Dakar (COUD). Une décision qualifiée d’« arbitraire » et de « violation flagrante de la dignité » des étudiants. Le Collectif réclame l’ouverture immédiate de ces résidences et fixe un délai de quarante-huit heures aux autorités pour y remédier, faute de quoi il promet de « passer à la vitesse supérieure ».







Parallèlement, le collectif réclame la prise en charge des étudiants blessés lors de violences antérieures souffrant de fractures, traumatismes et séquelles irréversibles ainsi que le dédommagement de ceux dont le matériel a été détruit par les Forces de Défense et de Sécurité. Le Collectif exige également le paiement intégral des rappels de bourse et prévient que toute réforme engagée sans consultation préalable des représentants étudiants sera considérée comme « illégitime ».







Face au « mutisme persistant » des autorités, après plusieurs semaines de silence observé pour favoriser le dialogue, le Collectif décrète une cessation des activités socio-pédagogiques de 24 heures, prévue le 9 avril 2026. Cette journée noire sera observée en hommage à Abdoulaye Ba, étudiant arraché à la vie lors des événements du 9 février dernier. Les examens restent néanmoins maintenus durant cette période.

