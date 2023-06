Ziguinchor : La maison de Seydou Sané, président du Casa Sport, a été incendiée…

La vague de manifestations continue de faire des ravages sur le territoire national. Cette fois-ci, c’est malheureusement l’un des responsables politiques et dirigeants sportifs de la région de Ziguinchor, Seydou Sané, qui a vu son domicile incendié ce vendredi. L’information qui circulait déjà à été confirmée. Une terrible nouvelle pour le président du Casa Sport par ailleurs membre de la coalition Benno Bokk Yaakar (BYY.)



Sur la vidéo parcourue par Dakaractu et sur la base d’un témoignage d’un de ses proches qui a certifié la nouvelle, il s’agit bien de son domicile sis dans le quartier de Goumel. À travers les images on peut voir la devanture du bâtiment R+2 complètement calcinée en plus de deux voitures qui ont été complètement brûlées. Pour l’instant les auteurs de cet acte de vandalisme n’ont pas encore été identifiés…