CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire



Avec humilité mais une détermination assumée, le capitaine a réaffirmé l’ambition claire des Lions, ramener la Coupe d’Afrique des Nations au Sénégal. Saluant le soutien constant de l’État et l’implication personnelle du Président, il a souligné la force morale que ce soutien apporte au groupe. Portés par les prières du peuple, la confiance de la nation, la rigueur du staff et l’engagement de la fédération, les Lions s’avancent vers le Maroc en ordre de combat, unis autour d’un seul objectif, replacer le Sénégal sur la plus haute marche du football continental.

Dans une allocution empreinte de solennité et de fierté, le capitaine des Lions de la Téranga, Kalidou Koulibaly, a exprimé toute la portée symbolique de la remise du drapeau national par le chef de l’État. Pour les joueurs, recevoir cet emblème des mains du Président de la République représente l’honneur suprême et le rappel puissant d’un peuple debout, uni par une même foi et une même espérance. Face aux autorités, à la presse et à la nation, Koulibaly a affirmé une motivation totale et une disponibilité sans faille pour répondre à l’appel de l’honneur, de la dignité et de la fierté nationale.