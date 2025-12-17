CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission

À l’approche du départ pour le Maroc, Mory Diaw a souligné l’importance capitale du message reçu de la plus haute autorité de l’État, véritable source de confiance et de motivation pour le groupe. À quelques jours du voyage, le gardien des Lions affirme que l’équipe est pleinement concentrée sur la dernière phase de préparation, déterminée à bien finir le travail avant d’entrer dans le vif de la compétition avec ambition et sérénité.
S’adressant directement au peuple sénégalais, Mory Diaw a tenu à remercier les supporters pour leur soutien constant, ressenti au quotidien par les joueurs. Il les invite à continuer d’être derrière l’équipe, sur place ou à distance, avec l’espoir partagé de vivre ensemble une grande CAN et de rentrer, tous unis, avec le sourire et la fierté d’un Sénégal victorieux.
