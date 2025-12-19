Arrivée sous la pluie à Tanger : les Lions lancent leur mission CAN 2025

Sous une pluie battante, les Lions du Sénégal ont posé le pied à Tanger ce soir à 22h locales (21h à Dakar), marquant le coup d’envoi officiel de leur séjour marocain dans le cadre de la CAN 2025. Direction le prestigieux Fairmont Tazi Palace pour installer le camp de base et lancer la préparation dans un climat déjà studieux.
À noter la présence d’Assane Diao dans le groupe, malgré sa blessure, un renfort très attendu qui symbolise l’ambition de la sélection sénégalaise déterminée à rugir à nouveau sur la scène continentale.
