CAN au Maroc : Lamine Camara brise le silence et appelle les Lions à la maîtrise

À quelques jours de la Coupe d’Afrique des Nations, Lamine Camara s’est exprimé avec calme et lucidité en conférence de presse après la séance de Tagato des Lions. Interrogé sur les souvenirs douloureux des CAN disputées en terres maghrébines, le jeune milieu sénégalais refuse toute dramatisation. Conscient de l’histoire mais tourné vers l’avenir, il affirme que la nouvelle génération saura s’inspirer de l’expérience des aînés, tout en restant à l’écoute du staff technique. Pour lui, la clé est claire, rester concentré sur les objectifs et ne pas se laisser détourner par les éléments extérieurs.







Sans détour, Lamine Camara évoque également la question sensible de l’arbitrage, souvent source de débats dans ce type de compétitions. Là encore, le discours est mesuré. Pas de suspicion, ni de polémique anticipée. Le joueur insiste sur la nécessité de se focaliser uniquement sur le jeu et la performance collective. « Si on se concentre sur notre football, le reste suivra », laisse-t-il entendre, préférant la maîtrise et la sérénité à la contestation. Revenu à son meilleur niveau après une période marquée par les blessures, le joueur affiche un état d’esprit résolument positif. En forme physiquement et mentalement, porté par le soutien populaire massif observé au stade, Lamine Camara assume son ambition avec humilité.

