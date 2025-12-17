CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile

Pour Gana Gueye, la remise du drapeau national est bien plus qu’une formalité, c’est un moment chargé de sens et de fierté. Selon le milieu de terrain, le message du président a été clair et motivant, rester unis, travailler ensemble et faire preuve de détermination. Touché par l’amour et le soutien des Sénégalais, Gana Gueye promet de tout donner au Maroc pour représenter dignement le pays et viser cette deuxième étoile tant attendue.







Le joueur confie également le secret de sa longévité sur les terrains, qu’il attribue à la foi et à la destinée divine. « C’est Dieu qui m’a mis là », affirme t il, humblement, rappelant que son engagement n’est pas supérieur à celui des autres mais guidé par la volonté d’accomplir sa mission. Avec humilité et ambition, Gana se projette déjà vers l’avenir , 6 CAN au compteur, et peut être bien d’autres défis à venir, Inch’Allah, pour continuer à écrire l’histoire du football sénégalais.

