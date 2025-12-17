CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout

Pour Kalidou Koulibaly, la remise du drapeau national marque véritablement le coup d’envoi de la CAN 2025. Déjà rassemblés depuis plusieurs jours, les Lions entrent désormais pleinement dans la compétition avec la fierté immense de recevoir l’emblème national des mains du chef de l’État. Conscient de la difficulté du défi à venir, le capitaine insiste sur la nécessité de vivre plus d’un mois comme une seule famille, unie et solidaire, pour aller au bout de l’aventure, tout en appelant le peuple sénégalais à rester derrière l’équipe dans cette longue et exigeante quête continentale.