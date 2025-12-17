CAN 2025 : Koulibaly veut une famille soudée pour aller au bout

Pour Kalidou Koulibaly, la remise du drapeau national marque véritablement le coup d’envoi de la CAN 2025. Déjà rassemblés depuis plusieurs jours, les Lions entrent désormais pleinement dans la compétition avec la fierté immense de recevoir l’emblème national des mains du chef de l’État. Conscient de la difficulté du défi à venir, le capitaine insiste sur la nécessité de vivre plus d’un mois comme une seule famille, unie et solidaire, pour aller au bout de l’aventure, tout en appelant le peuple sénégalais à rester derrière l’équipe dans cette longue et exigeante quête continentale.
Autres articles
-
CAN 2025 : Mory Diaw porté par l’élan présidentiel et la foi d’un groupe en mission
-
Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue
-
CAN 2025 : galvanisés par l’appel du président Bassirou Diomaye, les Lions marchent vers la gloire
-
CAN 2025 : Gana Gueye prêt à porter le Sénégal vers la deuxième étoile
-
SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo