SACRE - Ibrahima Mbaye gagne la Coupe Internationale avec le PSG face à un brillant Flamengo

Le Paris Saint-Germain a inscrit une nouvelle ligne prestigieuse à son palmarès en s’imposant face au Flamengo lors de la finale de la Coupe Intercontinentale suite à la série des penalties . Dans une rencontre intense et rythmée, les Parisiens ont su faire preuve de caractère pour venir à bout du géant brésilien.



Mais au-delà du trophée, c’est l’entrée en jeu du jeune attaquant sénégalais Ibrahima Mbaye qui a marqué les esprits. Remplaçant Khvicha Kvaratskhelia à la 68e minute, Mbaye a immédiatement dynamisé l’attaque parisienne par sa vivacité et sa justesse technique.



À seulement 19 ans, Mbaye confirme les espoirs placés en lui et s’impose comme une révélation dans l’effectif parisien. Son impact sur le jeu, sa maturité et son sens du placement ont séduit à quelques jours du début de la CAN 2025 au Maroc.

Ibrahima Mbaye , absent lors de la cérémonie de remise du drapeau par le Chef de l’État est attendu dans les prochaines heures au niveau de la tanière.