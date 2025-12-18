Idrissa Gana Guèye après le Tagato : « Le peuple nous envoie en mission, à nous de rester humbles et concentrés! »

À Dakar, l’entraînement des Lions a pris des allures de serment collectif. Devant un public acquis à sa cause, l’équipe nationale du Sénégal a rappelé que le soutien populaire reste un moteur essentiel à l’approche de la Coupe d’Afrique des Nations. Entre ferveur, chants et émotion, les joueurs ont mesuré l’attente immense d’un peuple qui les envoie en mission. « C’est pour ces moments qu’on joue au football », a résumé Idrissa Gana Guèye, évoquant fierté, frissons et responsabilité.
Mais derrière l’enthousiasme, le discours reste lucide et maîtrisé. Favori désigné par de nombreux observateurs, le Sénégal refuse toute pression inutile. Pour les cadres de la tanière, le statut ne se gagne pas dans les statistiques, mais sur le terrain. L’expérience des CAN passées, marquées par des succès comme par des désillusions, impose humilité, concentration et unité. « Ce n’est pas la meilleure équipe qui gagne, mais le meilleur groupe », insiste Gana Guèye, rappelant l’importance de la solidarité dans les moments forts comme dans les périodes difficiles.
Face aux polémiques sur la préparation écourtée et les décisions des instances internationales, les Lions tranchent, place au jeu.
