« Nous ne partons pas pour figurer… » : le serment de Abdoulaye Fall aux lions devant le président

Dans son discours à la présidence, le président de la Fédération sénégalaise de football, Pape Abdoulaye Fall, a bien motivé les lions fort lors de la cérémonie de remise du drapeau national. Devant le chef de l’État, il a rappelé la portée historique et symbolique de cet acte, qualifiant la réception du drapeau des mains du Président de la République d’« honneur suprême » pour tout athlète. Pour les joueurs, a t il insisté, c’est accepter de devenir les soldats d’une cause qui dépasse l’individu, celle du Sénégal.







Rassurant et déterminé, Pape Abdoulaye Fall a affirmé que l’équipe nationale est prête pour le défi continental. Fruit d’un travail acharné et d’une collaboration étroite entre la Fédération et l’État, cette sélection est, selon lui, une alchimie parfaite entre talent, courage, discipline et patriotisme. L’expérience des cadres aguerris s’y mêle à l’audace et à l’insouciance créative de la jeunesse, dans une seule et même vision, l’excellence et la victoire.







Dans une métaphore audacieuse et percutante, le patron du football sénégalais a comparé l’équipe nationale à un véritable « gouvernement de combat ». Le sélectionneur, tel un Premier ministre, définit la stratégie et conduit l’action sur le terrain, tandis que le capitaine Kalidou Koulibaly incarne le ministre de la Défense, gardien de l’intégrité du territoire. Du gardien de but, dernier rempart, aux attaquants chargés de porter haut le nom du Sénégal à l’international, chaque joueur a un rôle précis dans cet exécutif dont la seule politique générale est claire : gagner.







Enfin, le message est sans ambiguïté, le Sénégal ne va pas à la CAN pour faire de la figuration. L’objectif est unique et assumé, voir le soleil de la victoire se lever à nouveau sur le pays. Promettant courage, endurance et sacrifice, Pape Abdoulaye Fall a juré que le drapeau national confié aux Lions sera accompagné du trophée continental.

