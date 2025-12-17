Coupe du Monde : El Hadji Diouf révèle le secret face à la France, l’esprit de 2002 comme arme absolue

Fort de son vécu de capitaine et de témoin privilégié de l’histoire des Lions, El Hadji Diouf a livré un message d’expérience et de rassemblement autour de l’équipe nationale. Habitué à la solennité de la remise du drapeau, l’ancien international rappelle que les joueurs mesurent pleinement l’importance du soutien du chef de l’État et de son gouvernement pour le football et le sport sénégalais en général, un appui essentiel dans les grandes conquêtes.







Pour l’ancienne gloire du football sénégalais, l’heure est à l’unité totale. Il appelle le peuple à prier pour les Lions, à se donner la main et à unir les cœurs afin de pousser cette génération vers un deuxième titre continental. Selon lui, la CAN dépasse la simple compétition, elle est un moment de communion nationale capable de rassembler même ceux qui ne suivent pas habituellement le football.







Enfin, El Hadji Diouf inscrit clairement la CAN 2025 dans une vision plus large, celle de la préparation de la Coupe du Monde. Se remémorant l’épopée de 2002, il estime qu’une grande Coupe d’Afrique est le socle d’un parcours mondial réussi. Confiant dans le talent de l’actuelle génération, il affirme que ces Lions ont les armes pour rivaliser avec les plus grandes nations, rappelant toutefois que seule la vérité du terrain décidera de l’histoire à écrire.

