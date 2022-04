Ziguinchor / Journée des acteurs communautaires : Les agents de santé communautaire haussent le ton et exigent plus de considération au ministère.

À l’occasion de la journée dédiée aux acteurs communautaires, les agents de santé communautaire ont profité de l’occasion pour hausser le ton. C'est Boubacar Niassy, président des acteurs communautaires, qui a porté la voix des sans voix et qui pourtant jouent un rôle prépondérant dans la nomenclature du secteur de la santé.



Face à la presse, il a fustigé le sort qui leur est réservé. C’est pourquoi il demande plus de considération à leur égard. « Nous acteurs communautaires jouons un rôle prépondérant dans les prises en charge des malades en milieu rural. Ce jour nous est dédié pour exalter et montrer notre importance dans la société. Nous sollicitons du médecin-chef régional notre implication dans toutes les activités sanitaires de la région : les réunions de coordination de la région médicale, des districts sanitaires. La prise en charge de nos adhérents est mauvaise et pire, la subvention des forces covid-19 laisse toujours à désirer », fait-il savoir.