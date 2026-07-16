Mbour : un litige foncier conduit un fils au tribunal pour avoir menacé sa mère avec un couteau


Mbour : un litige foncier conduit un fils au tribunal pour avoir menacé sa mère avec un couteau
Une commerçante a traduit son fils de 41 ans devant le Tribunal de grande instance de Mbour pour violences sur ascendant et menace de mort. Au cœur de l’affaire, une parcelle familiale que chacun revendique. Selon L’Observateur, le procureur a requis trois mois de prison ferme contre le prévenu.
Une parcelle au centre de la rupture familiale
A. Loum, commerçante, et son fils P. N. Diagne, chauffeur âgé de 41 ans, entretiennent des relations conflictuelles depuis plusieurs années.
Le différend porte principalement sur une parcelle située dans une station balnéaire de la Petite-Côte.
Le 25 juin 2026, alors qu’elle revenait de Chine, la mère a été alertée par ses voisins. Des travaux avaient commencé sur son terrain : un puits avait été construit et des briques, du sable et du béton avaient été déposés sur place.
Après vérification, elle s’est rendue auprès de la Direction de la surveillance et du contrôle de l’occupation du sol, avant de déposer une plainte contre X.
L’enquête a rapidement établi que son fils était à l’origine des travaux.
Des injures suivies d’une menace au couteau
Interpellé par les gendarmes, P. N. Diagne a été sommé d’interrompre immédiatement le chantier.
Selon l’accusation, il aurait très mal réagi à cette décision. De retour au domicile familial, il aurait abreuvé sa mère d’injures devant les voisins.
Dans un accès de colère, il se serait ensuite muni d’un couteau et aurait menacé de lui ôter la vie.
L’intervention des voisins aurait permis de mettre la mère à l’abri. Elle a été conduite chez sa fille, dans une autre maison de la Petite-Côte.
Prenant les menaces au sérieux, elle a déposé une nouvelle plainte. Son fils a été convoqué au commissariat central de Mbour, puis placé sous mandat de dépôt.
Le fils revendique la propriété du terrain
Devant le tribunal, le prévenu a contesté avoir menacé ou insulté sa mère.
Il a toutefois reconnu que leurs relations étaient devenues très tendues depuis 2021. Il affirme notamment que sa mère l’accuse de trafic et de consommation de drogue.
Sur le différend foncier, P. N. Diagne soutient que la parcelle lui appartient et qu’elle porterait son nom depuis son enfance, après le décès de son père.
Il a également affirmé avoir travaillé pendant douze années dans le commerce pour sa mère et lui avoir remis plusieurs millions de FCFA.
Une mère qui dit craindre le pire
A. Loum présente de son côté son fils comme un homme violent et indiscipliné.
Elle a rappelé qu’en 2019, il aurait été jugé et condamné à deux ans de prison ferme pour avoir frappé son épouse et lui avoir cassé des dents.
La mère demande désormais que son fils quitte son domicile avant qu’un drame plus grave ne se produise.
À l’audience, les témoignages du jeune frère du prévenu et des enregistrements audio ont été présentés comme des éléments à charge.
Trois mois de prison ferme requis
Le procureur a requis trois mois de prison ferme contre P. N. Diagne.
Le tribunal a mis l’affaire en délibéré au 21 juillet 2026. Le prévenu reste présumé innocent jusqu’au prononcé de la décision.
Autres articles
Jeudi 16 Juillet 2026
Dakaractu



Nouveau commentaire :
Twitter

Dans la même rubrique :
Découverte macabre à cap skirring : deux corps en état de décomposition repêchés en mer, l’enquête face au mystère

Découverte macabre à cap skirring : deux corps en état de décomposition repêchés en mer, l’enquête face au mystère - 16/07/2026

Journée mondiale de l’hypertension : « À Kaolack, le taux de prévalence de personnes hypertendues est de 33,2 % » (Dr Aissatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé).

Journée mondiale de l’hypertension : « À Kaolack, le taux de prévalence de personnes hypertendues est de 33,2 % » (Dr Aissatou Barry Diouf, directrice régionale de la santé). - 16/07/2026

Travaux sur l'axe Sahm–Poste de la Médina : les commerçants dénoncent de lourdes pertes et interpellent l'État

Travaux sur l'axe Sahm–Poste de la Médina : les commerçants dénoncent de lourdes pertes et interpellent l'État - 16/07/2026

Thiès-formation initiale de l'officier sapeur pompier: le ministre de l'intérieur aux récipiendaires:

Thiès-formation initiale de l'officier sapeur pompier: le ministre de l'intérieur aux récipiendaires: " vous avez été jugés aptes à faire face à la réalité exigente du terrain...". - 15/07/2026

Crd préparatoire du gamou de Tivaouane: les services de l'État s'engagent à prendre en charge les besoins liés à l'eau, la santé, l'électricité...

Crd préparatoire du gamou de Tivaouane: les services de l'État s'engagent à prendre en charge les besoins liés à l'eau, la santé, l'électricité... - 15/07/2026

Drame à Diama : un jeune saisonnier de 20 ans tué par la foudre en pleine première pluie

Drame à Diama : un jeune saisonnier de 20 ans tué par la foudre en pleine première pluie - 15/07/2026

Dette bancaire de l’État : sept établissements concentrent 60 % de l’encours de l’État…Société Générale et BDK arrivent en tête des créanciers recensés (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024)

Dette bancaire de l’État : sept établissements concentrent 60 % de l’encours de l’État…Société Générale et BDK arrivent en tête des créanciers recensés (Bulletin Statistique de la Dette Publique 2019-2024) - 15/07/2026

Passation de service à la LONASE : des journalistes tenus à l’écart, la cérémonie vire à la polémique

Passation de service à la LONASE : des journalistes tenus à l’écart, la cérémonie vire à la polémique - 15/07/2026

Grand Magal : Touba alerte l’État sur ses routes dégradées, ses eaux usées et l’urgence des infrastructures

Grand Magal : Touba alerte l’État sur ses routes dégradées, ses eaux usées et l’urgence des infrastructures - 15/07/2026

Déplacement de Diomaye Faye à Doha : le Conseil des ministres exceptionnellement repoussé à jeudi

Déplacement de Diomaye Faye à Doha : le Conseil des ministres exceptionnellement repoussé à jeudi - 15/07/2026

Fête nationale française : Me Moussa Sarr réaffirme la volonté du Sénégal d’un partenariat renouvelé avec Paris

Fête nationale française : Me Moussa Sarr réaffirme la volonté du Sénégal d’un partenariat renouvelé avec Paris - 15/07/2026

Radars sur l’autoroute et vitesse maximale fixée à 110 km/h : le démenti du ministère confronté aux témoignages de conducteurs sanctionnés

Radars sur l’autoroute et vitesse maximale fixée à 110 km/h : le démenti du ministère confronté aux témoignages de conducteurs sanctionnés - 14/07/2026

Bref séjour à Doha: rencontre entre Macky Sall et Karim Wade

Bref séjour à Doha: rencontre entre Macky Sall et Karim Wade - 14/07/2026

BFEM 2026 à Ziguinchor : des candidats confiants après une dissertation jugée accessible

BFEM 2026 à Ziguinchor : des candidats confiants après une dissertation jugée accessible - 14/07/2026

Dette directe du secteur parapublic, hors dette rétrocédée : cinq entités portent 81 % de la dette recensée, Petrosen concentre plus du tiers soit 660 milliards de FCFA

Dette directe du secteur parapublic, hors dette rétrocédée : cinq entités portent 81 % de la dette recensée, Petrosen concentre plus du tiers soit 660 milliards de FCFA - 14/07/2026

BRT : Sonatel mise sur Maxit pour simplifier les trajets et renforcer l'expérience des usagers

BRT : Sonatel mise sur Maxit pour simplifier les trajets et renforcer l'expérience des usagers - 14/07/2026

Affaire de détournement de mineur à saint-louis : un homme déféré après les accusations d’un adolescent de 16 ans

Affaire de détournement de mineur à saint-louis : un homme déféré après les accusations d’un adolescent de 16 ans - 14/07/2026

Koussanar : une fillette de 4 ans meurt après une chute dans un puits de 27 mètres

Koussanar : une fillette de 4 ans meurt après une chute dans un puits de 27 mètres - 14/07/2026

Transfert du recouvrement fiscal : les inspecteurs du Trésor alertent sur un risque pour la liquidité de l’État

Transfert du recouvrement fiscal : les inspecteurs du Trésor alertent sur un risque pour la liquidité de l’État - 14/07/2026

Abdourahmane Diouf tacle Ousmane Sonko: « Voilà ce qui arrive quand un député resquilleur arrive au perchoir de l'Assemblée nationale »

Abdourahmane Diouf tacle Ousmane Sonko: « Voilà ce qui arrive quand un député resquilleur arrive au perchoir de l'Assemblée nationale » - 13/07/2026

Macky Sall échange avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans le cadre de sa campagne pour l’ONU

Macky Sall échange avec le président somalien Hassan Sheikh Mohamud dans le cadre de sa campagne pour l’ONU - 13/07/2026

Affaire aides aux victimes des inondations : comment une alerte a fait tomber un système présumé de ponctions

Affaire aides aux victimes des inondations : comment une alerte a fait tomber un système présumé de ponctions - 13/07/2026

Baccalauréat à Guédiawaye : un candidat surpris avec les corrigés de mathématiques sur son téléphone

Baccalauréat à Guédiawaye : un candidat surpris avec les corrigés de mathématiques sur son téléphone - 13/07/2026

Viol présumé sur un enfant à Wakhinane Nimzatt : un laveur de véhicules arrêté après les révélations d’un enfant de 9 ans

Viol présumé sur un enfant à Wakhinane Nimzatt : un laveur de véhicules arrêté après les révélations d’un enfant de 9 ans - 13/07/2026

Réseau présumé de proxénétisme à kébémer : neuf personnes arrêtées, les secrets du réseau présumé de « Chez Touti »

Réseau présumé de proxénétisme à kébémer : neuf personnes arrêtées, les secrets du réseau présumé de « Chez Touti » - 13/07/2026

Thiès / Interview - Audience de Macky Sall avec le PR Diomaye, visite de Sonko à Touba, Talla Sylla dissèque l'actualité politique

Thiès / Interview - Audience de Macky Sall avec le PR Diomaye, visite de Sonko à Touba, Talla Sylla dissèque l'actualité politique - 13/07/2026

Coalition Diomaye President : Le maire de Bakel dément avoir rejoint la mouvance présidentielle

Coalition Diomaye President : Le maire de Bakel dément avoir rejoint la mouvance présidentielle - 12/07/2026

Élections locales à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma décroche Diarra Diaw qui déclare

Élections locales à Kaolack : Mohamed Ndiaye Rahma décroche Diarra Diaw qui déclare "Danio dioumone si tanef". - 12/07/2026

Hôtellerie-restauration : la chute de 13,3 % de la restauration fait reculer le secteur

Hôtellerie-restauration : la chute de 13,3 % de la restauration fait reculer le secteur - 12/07/2026

Immobilier : le chiffre d’affaires des agences bondit de 40,7 % au premier trimestre 2026 et une croissance annuelle de 21,2 %

Immobilier : le chiffre d’affaires des agences bondit de 40,7 % au premier trimestre 2026 et une croissance annuelle de 21,2 % - 12/07/2026

RSS Syndication