BRT : Sonatel mise sur Maxit pour simplifier les trajets et renforcer l'expérience des usagers

La digitalisation du transport public franchit une nouvelle étape au Sénégal. Dakar Mobilité et le Groupe Sonatel ont signé une convention stratégique visant à intégrer l'application Maxit dans l'écosystème du BRT. Ce partenariat permettra aux usagers d'acheter leurs titres de transport, de recharger leurs abonnements et, à terme, d'accéder à plusieurs services numériques, renforçant ainsi la modernisation de la mobilité urbaine.







Lors de la cérémonie organisée au siège de Dakar Mobilité à Gadaye, le directeur général de Dakar Mobilité, Cheikh Yatt Diouf, a souligné que cette alliance s'inscrit dans la vision d'un transport durable et innovant. Il a rappelé que le BRT repose sur des bus 100 % électriques et une expérience client largement digitalisée.







Selon lui, le réseau affiche aujourd'hui un taux de satisfaction de 99 %, tandis que les paiements numériques sont passés de 10 % en mai 2024 à 39 %, illustrant une adoption croissante des solutions digitales par les usagers. L'intégration de Maxit devrait accélérer cette dynamique en facilitant davantage l'accès aux services du BRT.







Le directeur général du Groupe Sonatel, Brelotte Ba, a salué une collaboration qui, selon lui, transformera durablement le quotidien des Sénégalais. Après avoir effectué son premier trajet à bord du BRT, il a mis en avant la qualité des infrastructures, la fluidité du service et le niveau de professionnalisme des équipes. Il estime que cette solution numérique arrive à un moment stratégique, notamment à l'approche des Jeux Olympiques de la Jeunesse, où visiteurs, athlètes et spectateurs pourront bénéficier d'un parcours entièrement digitalisé grâce à l'application Maxit.







Au delà de l'achat de billets, les deux partenaires ambitionnent d'élargir leur coopération. Les projets évoqués portent notamment sur le rechargement des cartes de transport, l'intégration de solutions de financement via Orange Banque, le développement du Wifi dans les stations, ainsi que l'exploitation des données pour optimiser les flux de voyageurs. La convention prévoit également un partenariat publicitaire avec le total covering des bus BRT, faisant du réseau un support de communication à grande échelle pour Sonatel.







Pour les deux entreprises, cette convention marque le début d'une collaboration appelée à s'étendre. En associant les expertises de Dakar Mobilité dans le transport urbain et celles de Sonatel dans les services numériques et les solutions de paiement, les signataires ambitionnent de renforcer l'accessibilité, la fluidité et l'innovation au bénéfice des usagers. Les responsables des deux structures ont insisté sur leur volonté commune de poursuivre cette dynamique afin de développer de nouveaux services répondant aux besoins de mobilité des Sénégalais.

