Abdourahmane Diouf tacle Ousmane Sonko: « Voilà ce qui arrive quand un député resquilleur arrive au perchoir de l'Assemblée nationale »

Le président du parti Awalé, Abdourahmane Diouf, prend également la parole au lendemain de la déclaration du président de l’Assemblée nationale, Ousmane Sonko, à Touba. Dans un message publié sur les réseaux sociaux, l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur s’en est pris frontalement à celui qu’il qualifie de « député resquilleur » arrivé au perchoir de l’institution parlementaire.



En effet, Abdourahmane Diouf livré un message sans langue de bois, dans un contexte agité ou les passes d’armes entre pro Diomaye et Pro Sonko se livrent à une guerre sans merci : « les procédures vous passent par-dessus la tête sans que vous n'en saisissiez la substance ; la morale que vous distillez vous étouffe par votre incapacité à pouvoir l'incarner ; la rigueur de l'analyse se dérobe sous le poids d'une vacuité intellectuelle criarde ; la vérité cède le pas à la manipulation outrancière qui fait le lit d'une révolution de perlimpinpin, sans guide consistant », a écrit le ministre de l’Energie.