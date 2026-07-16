Travaux sur l'axe Sahm–Poste de la Médina : les commerçants dénoncent de lourdes pertes et interpellent l'État

L'Union des Commerçants en Équipements Technologiques et Bureautiques du Sénégal (UCOTEBS) a tiré la sonnette d'alarme sur les conséquences des travaux d'aménagement en cours entre le rond-point Sahm et la Poste de la Médina. Lors d'un point de presse, l'organisation a affirmé soutenir la modernisation de Dakar dans le cadre des préparatifs des Jeux Olympiques de la Jeunesse (JOJ), tout en dénonçant les importantes répercussions du chantier sur les activités économiques de la zone.
Selon l'UCOTEBS, les difficultés d'accès aux commerces, les embouteillages, l'insalubrité et la baisse de la fréquentation ont entraîné de lourdes pertes pour les commerçants. L'organisation regrette également l'absence d'informations sur le calendrier des travaux ainsi que le manque de concertation préalable avec les acteurs économiques concernés.
Après plusieurs courriers restés sans réponse, elle appelle les autorités à prendre des mesures urgentes pour améliorer l'accessibilité, l'assainissement et la communication autour du chantier. À défaut d'une réaction rapide, l'UCOTEBS envisage de saisir les instances internationales du mouvement olympique afin d'attirer leur attention sur les impacts socio-économiques des travaux liés aux JOJ.
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