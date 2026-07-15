Crd préparatoire du gamou de Tivaouane: les services de l'État s'engagent à prendre en charge les besoins liés à l'eau, la santé, l'électricité...

Un comité régional de développement( Crd) s'est tenu ce mercredi 15 juillet 2026 à Thiès pour les préparatifs de l'organisation du Maouloud de Tivaouane édition 2026.

Lors de cette rencontre qui a été présidée par le gouverneur de Thiès, Saër Ndao, les services déconcentrés de l'État se sont engagés à déployer les moyens nécessaires pour prendre en charge les besoins liés à l'eau, la santé, l'électricité, la sécurité, l'assainissement etc.

Pou sa part, le gouverneur Saër Ndao a insisté sur les dispositions qui doivent être prises pour réduire drastiquement les accidents de la route pour qu'il y ait notamment zéro accident mortel. Sur ce, les forces de l'ordre ont été invitées à veiller au grain et à déployer le maximum de dispositifs sur les axes routiers afin de juguler cette problématique.

Les membres du comité d’organisation ont exprimé leur satisfaction après avoir insisté sur le renforcement des dispositifs pour les besoins liés à l'eau, entre autres...