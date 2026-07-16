Visite de Macky Sall au Sénégal : l’APR dénonce les « polémiques stériles »

Le coordonnateur de la Plateforme des Républicains APR, Khaforé Touré, a appelé les Sénégalais à réserver un accueil chaleureux à l'ancien président Macky Sall, attendu à Dakar dans le cadre de sa campagne pour le poste de secrétaire général des Nations unies. Selon lui, cette candidature dépasse les clivages politiques et constitue une opportunité historique pour le Sénégal et l'Afrique. Il estime que l'élection de Macky Sall à la tête de l'ONU renforcerait le prestige du Sénégal, offrirait une plus grande visibilité diplomatique et faciliterait les partenariats avec les grandes institutions internationales.



Khaforé Touré a également dénoncé les critiques visant cette visite, qu'il qualifie de « polémiques stériles » et de tentatives de diversion. Il a invité les Sénégalais à privilégier l'intérêt supérieur de la Nation et à faire de cette journée « un moment de rassemblement et de communion ». Pour lui, soutenir la candidature de Macky Sall relève avant tout du patriotisme et constitue une occasion de hisser le drapeau du Sénégal sur la scène internationale.