Nécrologie : décès du Jaaraf Youssou Ndoye

Le Sénégal est endeuillé par le rappel à Dieu du Jaaraf Youssou Ndoye. Sa disparition plonge sa famille, ses proches ainsi que l’ensemble de sa communauté dans une profonde tristesse.



Figure respectée, Jaaraf Youssou Ndoye laisse derrière lui le souvenir d’un homme estimé et profondément attaché aux valeurs de sa communauté lébou . Depuis l’annonce de son décès, les témoignages de compassion et les hommages se multiplient à l’endroit de sa famille.



La cérémonie d’inhumation est prévue ce vendredi 17 juillet 2026 à 11 heures.

En cette douloureuse circonstance, nous présentons nos sincères condoléances à sa famille, à ses proches et à toute la communauté endeuillée. Que son âme repose en paix.

