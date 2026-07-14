Bref séjour à Doha: rencontre entre Macky Sall et Karim Wade

À l'occasion de son bref séjour à Doha, l'ex président Macky Sall a rencontré Monsieur Karim Wade. Le candidat au poste de Secrétaire général de l’ONU s'est rendu à Doha, ce 14 juillet 2026, pour présenter ses condoléances à Son Altesse Sheikh Tamim bin Hamad al Thani, Émir de l’État du Qatar, suite au rappel à Dieu de son père, le regretté Sheikh Hamad bin Khalifa al Thani.
La rencontre avec Karim Wade a finalement eu lieu en marge de cette visite de condoléances, a-t-on appris.
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